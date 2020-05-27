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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1310131113121313

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 227
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
37
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
49
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
37
Всього голосів : 227
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 13:18

  Пенсионер написав:
  _Mykola_ написав:Не вернуться, а навести порядок с взаимной ответственностью в обществе.
Если антипрививочник своим поведением создает опасность другим членам общества, то он должен нести за это отвественность.

Ничего против прививок не имею. Даже за. Только вот вопрос- как человек не привитый от кори к примеру может создавать опасность тому кто от кори привит (имеет иммунитет)?

ОН создает прежде всего финансовые затраты на его последующее лечение и ограничения/карантины тем кто привит. И эти финансовые затраты потом платят все вместе из бюджета. Надо разделять эту категорию людей и заставлять оплачивать, а не делить это бремя на всех.
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 13:30

Так что, "победили" корону?

Ничего в ситуации с вирусом не изменилось, но официальная риторика уже переходит от "мы все умрём", "трупы штабелями на улицах и авто-рефрижераторах" до "благодаря мудрым и слаженным руководства страны удалось спастись от апокалипсиса"

Кто-то понесёт ответственность за остановку экономики, штрафы по 17-34к, погоню стаи ментов за качком по Днепру?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 13:59

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Пенсионер написав: Только вот вопрос- как человек не привитый от кори к примеру может создавать опасность тому кто от кори привит (имеет иммунитет)?

Вся справа в співвідношенні вакцинованих людей і ні й колективному імунітеті. Для різних хвороб вона різна. Певний % непривитих не визве епідемії й не несе великої загрози, але при перевищенні певних значень будемо мати епідемію кору, яка була у нас( а можливо й залишилася) у зв'язку з проблемами вакцинації.
https://youtu.be/X4Lw470JHtU
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 14:08

  _Mykola_ написав:
  Пенсионер написав:Только вот вопрос- как человек не привитый от кори к примеру может создавать опасность тому кто от кори привит (имеет иммунитет)?

ОН создает прежде всего финансовые затраты на его последующее лечение и ограничения/карантины тем кто привит. И эти финансовые затраты потом платят все вместе из бюджета. Надо разделять эту категорию людей и заставлять оплачивать, а не делить это бремя на всех.

Переспрошу ещё раз, для ясности (про финансовые затраты на лечение непривитого, если он заболел, принимается): Человек, не привитый от кори, может заразить привитого?
P.S. Выбирать картинки (капчу) - напрягает.
P.P.S. - если не может заразить, то карантинов для привитых не бывает?
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 14:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  _Mykola_ написав:Я за то чтобы непривитых детей вообще не пускать в детские коллективы, без вариантов. Если родителям вообще наплевать на окружающих детей, то и окружающим так же на Ваших.

Ваша вера в привики слаба. Каким образом непривитые дети могут заразить вашего привитого? Истинный верующий считает, что мой привитый ребёнок в суперпрививкозащите, а ваши непривитые все умрут от злых болезней.
А ваша вера в прививки - не то, не сё. Вроде и делаете прививки, но считаете, что если непривитый ребёнок кашлянёт на вашего привитого, то сразу заразит всеми болезнями и прививки не помогут.
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 14:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Ну якийсь дитячий садок просто .
Для чого проводится імунізація :
легкий перебіг і практично відсутня летальність

Гарантії того , що не захворіє людина - вакцинація не дає .
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 14:44

Одно из объяснений низкой смертности от коронавируса в России от доктора Мясникова:
Доктор Мясников признал, что во всех случаях, когда человек умер от инфаркта или какого-либо известного до сих пор заболевания, но у него был коронавирус — причиной смерти считается уже известное заболевание.

То же подтвердил заведующий патологоанатомическим отделением городской больницы, в которой Мясников является главным врачом, Аус Даабуль. Медики считают такой метод учета правильным. «Ковид — не причина смерти», — подчеркнул Мясников, отметив для сравнения, что причиной смерти чумного больного является «не чума, а кровоизлияние в легкие». «Мы формулируем событие, непосредственно вызвавшее смерть пациента», — пояснил главврач.

«Убивает не пистолет, а пуля, — подчеркнул Аус Даабуль. — Ковид — это пистолет. Он часто провоцирует обострение. Он не уходит из свидетельства. Но в статистику идут непосредственные причины смерти. Это структура, принятая ВОЗ».

https://m.rosbalt.ru/moscow/2020/05/27/1845724.html
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 15:00

Поэтому ВОЗ ввела в МКБ-10 (!!!) новые классификационные индексы для COVID-19:

https://www.facebook.com/profalexkukhar ... 9741502357
Модели иногда преподносят сюрпризы.
ekantashivo
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