_Mykola_ написав:Не вернуться, а навести порядок с взаимной ответственностью в обществе. Если антипрививочник своим поведением создает опасность другим членам общества, то он должен нести за это отвественность.
Ничего против прививок не имею. Даже за. Только вот вопрос- как человек не привитый от кори к примеру может создавать опасность тому кто от кори привит (имеет иммунитет)?
ОН создает прежде всего финансовые затраты на его последующее лечение и ограничения/карантины тем кто привит. И эти финансовые затраты потом платят все вместе из бюджета. Надо разделять эту категорию людей и заставлять оплачивать, а не делить это бремя на всех.
Ничего в ситуации с вирусом не изменилось, но официальная риторика уже переходит от "мы все умрём", "трупы штабелями на улицах и авто-рефрижераторах" до "благодаря мудрым и слаженным руководства страны удалось спастись от апокалипсиса"
Кто-то понесёт ответственность за остановку экономики, штрафы по 17-34к, погоню стаи ментов за качком по Днепру?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Пенсионер написав: Только вот вопрос- как человек не привитый от кори к примеру может создавать опасность тому кто от кори привит (имеет иммунитет)?
Вся справа в співвідношенні вакцинованих людей і ні й колективному імунітеті. Для різних хвороб вона різна. Певний % непривитих не визве епідемії й не несе великої загрози, але при перевищенні певних значень будемо мати епідемію кору, яка була у нас( а можливо й залишилася) у зв'язку з проблемами вакцинації. https://youtu.be/X4Lw470JHtU
Пенсионер написав:Только вот вопрос- как человек не привитый от кори к примеру может создавать опасность тому кто от кори привит (имеет иммунитет)?
ОН создает прежде всего финансовые затраты на его последующее лечение и ограничения/карантины тем кто привит. И эти финансовые затраты потом платят все вместе из бюджета. Надо разделять эту категорию людей и заставлять оплачивать, а не делить это бремя на всех.
Переспрошу ещё раз, для ясности (про финансовые затраты на лечение непривитого, если он заболел, принимается): Человек, не привитый от кори, может заразить привитого? P.S. Выбирать картинки (капчу) - напрягает. P.P.S. - если не может заразить, то карантинов для привитых не бывает?
_Mykola_ написав:Я за то чтобы непривитых детей вообще не пускать в детские коллективы, без вариантов. Если родителям вообще наплевать на окружающих детей, то и окружающим так же на Ваших.
Ваша вера в привики слаба. Каким образом непривитые дети могут заразить вашего привитого? Истинный верующий считает, что мой привитый ребёнок в суперпрививкозащите, а ваши непривитые все умрут от злых болезней. А ваша вера в прививки - не то, не сё. Вроде и делаете прививки, но считаете, что если непривитый ребёнок кашлянёт на вашего привитого, то сразу заразит всеми болезнями и прививки не помогут.
Одно из объяснений низкой смертности от коронавируса в России от доктора Мясникова:
Доктор Мясников признал, что во всех случаях, когда человек умер от инфаркта или какого-либо известного до сих пор заболевания, но у него был коронавирус — причиной смерти считается уже известное заболевание.
То же подтвердил заведующий патологоанатомическим отделением городской больницы, в которой Мясников является главным врачом, Аус Даабуль. Медики считают такой метод учета правильным. «Ковид — не причина смерти», — подчеркнул Мясников, отметив для сравнения, что причиной смерти чумного больного является «не чума, а кровоизлияние в легкие». «Мы формулируем событие, непосредственно вызвавшее смерть пациента», — пояснил главврач.
«Убивает не пистолет, а пуля, — подчеркнул Аус Даабуль. — Ковид — это пистолет. Он часто провоцирует обострение. Он не уходит из свидетельства. Но в статистику идут непосредственные причины смерти. Это структура, принятая ВОЗ».
Пенсионер, ЯЧитатель Puente на ваши вопросы уже вкратце ответил, поэтому расписывать не буду. Рекомендую прочитать хотя бы статью "Вакцинация" в Вики. Маленькая цитата оттуда:
Рост числа непривитых снижает коллективный иммунитет — способность всего общества противостоять определённыму заболеванию. В обществе с относительно высоким процентом непривитых людей риски заразиться выше даже у тех, кто своевременно сделал прививку[33]. Специалисты предупреждают, что пятипроцентное снижение охвата вакцинацией повлечёт трёхкратное увеличение числа заболевших корью[34]
Та же прививка от кори не даёт 100%-ой гарантии безопасности (в отличие от случая реального заболевания). Можно заболеть и даже умереть, хотя вероятность этого у привитых значительно ниже.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
Вкладчик1234 написав:Так что, "победили" корону? Ничего в ситуации с вирусом не изменилось, но официальная риторика уже переходит от "мы все умрём", "трупы штабелями на улицах и авто-рефрижераторах" до "благодаря мудрым и слаженным руководства страны удалось спастись от апокалипсиса" Кто-то понесёт ответственность за остановку экономики, штрафы по 17-34к, погоню стаи ментов за качком по Днепру?
А вы вспомните, как всё начиналось в Китае. Интернет был забит фейковыми видео, на которых подбирали трупы с улиц, или мужик, спокойно сидевший за столом, вдруг падал со стула и начинал биться в судорогах. Оттуда и пошли истоки всемирной паники.
Ладно, Китай далеко, но вспомните события в Италии. Сохранить хладнокровие в такой ситуации могут не только лишь все (с).
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.