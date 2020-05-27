_Mykola_ написав:Не вернуться, а навести порядок с взаимной ответственностью в обществе. Если антипрививочник своим поведением создает опасность другим членам общества, то он должен нести за это отвественность.
Ничего против прививок не имею. Даже за. Только вот вопрос- как человек не привитый от кори к примеру может создавать опасность тому кто от кори привит (имеет иммунитет)?
ОН создает прежде всего финансовые затраты на его последующее лечение и ограничения/карантины тем кто привит. И эти финансовые затраты потом платят все вместе из бюджета. Надо разделять эту категорию людей и заставлять оплачивать, а не делить это бремя на всех.
Кажется если следовать вашей логике, все руководство страны виновное в введении этого карантина необходимо принудить к возмещению всех убытков граждан Украины за время карантина. Я лично за.
_Mykola_ написав:Не вернуться, а навести порядок с взаимной ответственностью в обществе. Если антипрививочник своим поведением создает опасность другим членам общества, то он должен нести за это отвественность.
Ничего против прививок не имею. Даже за. Только вот вопрос- как человек не привитый от кори к примеру может создавать опасность тому кто от кори привит (имеет иммунитет)?
ОН создает прежде всего финансовые затраты на его последующее лечение и ограничения/карантины тем кто привит. И эти финансовые затраты потом платят все вместе из бюджета. Надо разделять эту категорию людей и заставлять оплачивать, а не делить это бремя на всех.
Хорошо. А как быть с трудоспособным населением-гражданами Украины, которые не стоят на учете как безработные, не оплачивают налоги, взносы в социальные фонды и т.д. ? Например, с заробитчанами. Должны они получать бесплатную медицинскую помощь ?