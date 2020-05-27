Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1311131213131314 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 227 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 37 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 25 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 22% 49 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 11 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 34 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 6% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 37 Всього голосів : 227 Додано: Чет 28 тра, 2020 15:59 _Mykola_ написав: Пенсионер написав: _Mykola_ написав: Не вернуться, а навести порядок с взаимной ответственностью в обществе.

Если антипрививочник своим поведением создает опасность другим членам общества, то он должен нести за это отвественность. Не вернуться, а навести порядок с взаимной ответственностью в обществе.Если антипрививочник своим поведением создает опасность другим членам общества, то он должен нести за это отвественность.

Ничего против прививок не имею. Даже за. Только вот вопрос- как человек не привитый от кори к примеру может создавать опасность тому кто от кори привит (имеет иммунитет)? Ничего против прививок не имею. Даже за. Только вот вопрос- как человек не привитый от кори к примеру может создавать опасность тому кто от кори привит (имеет иммунитет)?

ОН создает прежде всего финансовые затраты на его последующее лечение и ограничения/карантины тем кто привит. И эти финансовые затраты потом платят все вместе из бюджета. Надо разделять эту категорию людей и заставлять оплачивать, а не делить это бремя на всех. ОН создает прежде всего финансовые затраты на его последующее лечение и ограничения/карантины тем кто привит. И эти финансовые затраты потом платят все вместе из бюджета. Надо разделять эту категорию людей и заставлять оплачивать, а не делить это бремя на всех.

Кажется если следовать вашей логике, все руководство страны виновное в введении этого карантина необходимо принудить к возмещению всех убытков граждан Украины за время карантина. Я лично за. Кажется если следовать вашей логике, все руководство страны виновное в введении этого карантина необходимо принудить к возмещению всех убытков граждан Украины за время карантина. Я лично за. Пенсионер

Повідомлень: 1777 З нами з: 13.10.08 Подякував: 52 раз. Подякували: 201 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 тра, 2020 16:12 _Mykola_ написав: Пенсионер написав: _Mykola_ написав: Не вернуться, а навести порядок с взаимной ответственностью в обществе.

Если антипрививочник своим поведением создает опасность другим членам общества, то он должен нести за это отвественность. Не вернуться, а навести порядок с взаимной ответственностью в обществе.Если антипрививочник своим поведением создает опасность другим членам общества, то он должен нести за это отвественность.

Ничего против прививок не имею. Даже за. Только вот вопрос- как человек не привитый от кори к примеру может создавать опасность тому кто от кори привит (имеет иммунитет)? Ничего против прививок не имею. Даже за. Только вот вопрос- как человек не привитый от кори к примеру может создавать опасность тому кто от кори привит (имеет иммунитет)?

ОН создает прежде всего финансовые затраты на его последующее лечение и ограничения/карантины тем кто привит. И эти финансовые затраты потом платят все вместе из бюджета. Надо разделять эту категорию людей и заставлять оплачивать, а не делить это бремя на всех. ОН создает прежде всего финансовые затраты на его последующее лечение и ограничения/карантины тем кто привит. И эти финансовые затраты потом платят все вместе из бюджета. Надо разделять эту категорию людей и заставлять оплачивать, а не делить это бремя на всех.



Хорошо. А как быть с трудоспособным населением-гражданами Украины, которые не стоят на учете как безработные, не оплачивают налоги, взносы в социальные фонды и т.д. ? Например, с заробитчанами. Должны они получать бесплатную медицинскую помощь ? Хорошо. А как быть с трудоспособным населением-гражданами Украины, которые не стоят на учете как безработные, не оплачивают налоги, взносы в социальные фонды и т.д. ? Например, с заробитчанами. Должны они получать бесплатную медицинскую помощь ? tumos Повідомлень: 1114 З нами з: 12.03.09 Подякував: 7 раз. Подякували: 88 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 тра, 2020 16:32 Re: Эпидемия коронавируса в мире Вакцину от коронавируса, над которой совместно работают «Вектор» и Biocad, планируют начать производить в декабре в объеме 5-6 млн доз в месяц. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16955 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4201 раз. Подякували: 6726 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1311131213131314 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Puente, Vint, vovakwasov,

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Banazîr ЛОБ і 5 гостейМодератори: ТупУм Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 695 , 696 , 697

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 6966 1562651

ЛОБ Сер 27 тра, 2020 16:02