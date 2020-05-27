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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1312131313141315>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 227
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
37
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
49
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
37
Всього голосів : 227
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 15:59

  _Mykola_ написав:
  Пенсионер написав:
  _Mykola_ написав:Не вернуться, а навести порядок с взаимной ответственностью в обществе.
Если антипрививочник своим поведением создает опасность другим членам общества, то он должен нести за это отвественность.

Ничего против прививок не имею. Даже за. Только вот вопрос- как человек не привитый от кори к примеру может создавать опасность тому кто от кори привит (имеет иммунитет)?

ОН создает прежде всего финансовые затраты на его последующее лечение и ограничения/карантины тем кто привит. И эти финансовые затраты потом платят все вместе из бюджета. Надо разделять эту категорию людей и заставлять оплачивать, а не делить это бремя на всех.

Кажется если следовать вашей логике, все руководство страны виновное в введении этого карантина необходимо принудить к возмещению всех убытков граждан Украины за время карантина. Я лично за.
Пенсионер
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 16:12

  _Mykola_ написав:
  Пенсионер написав:
  _Mykola_ написав:Не вернуться, а навести порядок с взаимной ответственностью в обществе.
Если антипрививочник своим поведением создает опасность другим членам общества, то он должен нести за это отвественность.

Ничего против прививок не имею. Даже за. Только вот вопрос- как человек не привитый от кори к примеру может создавать опасность тому кто от кори привит (имеет иммунитет)?

ОН создает прежде всего финансовые затраты на его последующее лечение и ограничения/карантины тем кто привит. И эти финансовые затраты потом платят все вместе из бюджета. Надо разделять эту категорию людей и заставлять оплачивать, а не делить это бремя на всех.


Хорошо. А как быть с трудоспособным населением-гражданами Украины, которые не стоят на учете как безработные, не оплачивают налоги, взносы в социальные фонды и т.д. ? Например, с заробитчанами. Должны они получать бесплатную медицинскую помощь ?
tumos
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 16:32

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Вакцину от коронавируса, над которой совместно работают «Вектор» и Biocad, планируют начать производить в декабре в объеме 5-6 млн доз в месяц.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 16:47

  freeze написав:Вакцину от коронавируса, над которой совместно работают «Вектор» и Biocad, планируют начать производить в декабре в объеме 5-6 млн доз в месяц.


Ну - це якась замануха все одно ... Он британці готуються на вересень - але там питань занадто багато ...
https://www.radiosvoboda.org/a/vaktsyna ... 35407.html
Цікаві розрахунки - 3 доллара доза , уряд профінансує 100 млн доз , контракт на 400 млн доз ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 17:03

  freeze написав:Вакцину от коронавируса, над которой совместно работают «Вектор» и Biocad, планируют начать производить в декабре в объеме 5-6 млн доз в месяц.

Здесь довольно обширное описание участников гонки по разработке вакцины:
https://www.apteka.ua/article/548736
Упоминается и "Вектор".
tumos
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 17:08

  freeze написав:
  Uppi написав:Ржу не могу . Скан диплома можно в сети хоть тысячу найти и выложить .


Если вы найдете в сети фото диплома, что я тут выложил, я прилюдно обещаю вам скинуть на карточку 30 000 грн. Можете начать искать :lol:

Зображення
Этот?
kip71
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 17:12

  _Mykola_ написав:
  Пенсионер написав:
  _Mykola_ написав:Не вернуться, а навести порядок с взаимной ответственностью в обществе.
Если антипрививочник своим поведением создает опасность другим членам общества, то он должен нести за это отвественность.
Ничего против прививок не имею. Даже за. Только вот вопрос- как человек не привитый от кори к примеру может создавать опасность тому кто от кори привит (имеет иммунитет)?

ОН создает прежде всего финансовые затраты на его последующее лечение и ограничения/карантины тем кто привит. И эти финансовые затраты потом платят все вместе из бюджета. Надо разделять эту категорию людей и заставлять оплачивать, а не делить это бремя на всех.

Кажется если следовать вашей логике, все руководство страны виновное в введении этого карантина необходимо принудить к возмещению всех убытков граждан Украины за время карантина. Я лично за.

Кстати говоря интересный вопрос . Зачем нужны службы безопасности страны если они плохо выполняют свою работу ? В чем смысл всех этих служб если они не могут предотвратить угрозу из вне ?
Uppi
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 17:15

  Пенсионер написав:
  _Mykola_ написав:Не вернуться, а навести порядок с взаимной ответственностью в обществе.
Если антипрививочник своим поведением создает опасность другим членам общества, то он должен нести за это отвественность.

Ничего против прививок не имею. Даже за. Только вот вопрос- как человек не привитый от кори к примеру может создавать опасность тому кто от кори привит (имеет иммунитет)?

есть некоторый (очень небольшой, но он есть) процент людей с противопоказаниями к прививкам. И их невозможно защитить никак, кроме коллективного иммунитета окружающих.
Поэтому, все окружающие, если не имеют конкретных противопоказаний, должны быть привиты.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 17:39

  tumos написав:Хорошо. А как быть с трудоспособным населением-гражданами Украины, которые не стоят на учете как безработные, не оплачивают налоги, взносы в социальные фонды и т.д. ? Например, с заробитчанами. Должны они получать бесплатную медицинскую помощь ?

Нет в Украине бесплатной медицинской помощи. Или платная или НЕ помощь.
Так что, заробитчане ничего не потеряли
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 17:39

  kip71 написав:
  freeze написав:
  Uppi написав:Ржу не могу . Скан диплома можно в сети хоть тысячу найти и выложить .


Если вы найдете в сети фото диплома, что я тут выложил, я прилюдно обещаю вам скинуть на карточку 30 000 грн. Можете начать искать :lol:

Зображення
Этот?


:D
Нет, это диплом местного борца с порохоботами Unicdima, когда он поступил на биофак, я уже перестал преподавать :D
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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