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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1312131313141315

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 227
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
37
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
49
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
37
Всього голосів : 227
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 17:45

  Uppi написав:Кстати говоря интересный вопрос . Зачем нужны службы безопасности страны если они плохо выполняют свою работу ? В чем смысл всех этих служб если они не могут предотвратить угрозу из вне ?

Значит их смысл в чём-то другом. Это же очевидно.
Врачи уже десятки лет зарабатывают на смертях. Получить % с ритуальной службы значительно легче, чем спасти кого-то от смерти.
Остальные службы работают по тому же принципу. Главное - получить больше денег. Остальное - вторично
safonovstanislav
 
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