|
|
|
Эпидемия коронавируса в мире
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 28 тра, 2020 17:45
Uppi написав:
Кстати говоря интересный вопрос . Зачем нужны службы безопасности страны если они плохо выполняют свою работу ? В чем смысл всех этих служб если они не могут предотвратить угрозу из вне ?
Значит их смысл в чём-то другом. Это же очевидно.
Врачи уже десятки лет зарабатывают на смертях. Получить % с ритуальной службы значительно легче, чем спасти кого-то от смерти.
Остальные службы работают по тому же принципу. Главное - получить больше денег. Остальное - вторично
-
safonovstanislav
-
-
- Повідомлень: 2759
- З нами з: 10.05.14
- Подякував: 193 раз.
- Подякували: 420 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|6966
|1562714
|
Сер 27 тра, 2020 16:02
ЛОБ
|