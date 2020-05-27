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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1313131413151316>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 227
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
37
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
49
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
37
Всього голосів : 227
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 17:45

  Uppi написав:Кстати говоря интересный вопрос . Зачем нужны службы безопасности страны если они плохо выполняют свою работу ? В чем смысл всех этих служб если они не могут предотвратить угрозу из вне ?

Значит их смысл в чём-то другом. Это же очевидно.
Врачи уже десятки лет зарабатывают на смертях. Получить % с ритуальной службы значительно легче, чем спасти кого-то от смерти.
Остальные службы работают по тому же принципу. Главное - получить больше денег. Остальное - вторично
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 18:11

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  juristkostya написав:есть некоторый (очень небольшой, но он есть) процент людей с противопоказаниями к прививкам. И их невозможно защитить никак, кроме коллективного иммунитета окружающих.

А к этому проценту разве не относится ВИЧ, онко, и прочие т.н. орфанные заболевания? так что, один антипрививочник несет вполне себе угрозу для одноклассников, а если в классе будет двое или трое непривитых, например от кори, детей, и они все заразятся друг от друга, то их заразность, создаст такую вирусную нагрузку, что иммунитет привитых не справится... Поэтому да, один непривитый не заразит корью привитого, но вот двое или трое уже под вопросом. Опять же, я не знаю как обстоят дела у онко и вич детей.
st512
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 18:17

  st512 написав:
  juristkostya написав:есть некоторый (очень небольшой, но он есть) процент людей с противопоказаниями к прививкам. И их невозможно защитить никак, кроме коллективного иммунитета окружающих.

А к этому проценту разве не относится ВИЧ, онко, и прочие т.н. орфанные заболевания? так что, один антипрививочник несет вполне себе угрозу для одноклассников, а если в классе будет двое или трое непривитых, например от кори, детей, и они все заразятся друг от друга, то их заразность, создаст такую вирусную нагрузку, что иммунитет привитых не справится... Поэтому да, один непривитый не заразит корью привитого, но вот двое или трое уже под вопросом. Опять же, я не знаю как обстоят дела у онко и вич детей.

Почему только 2-3 человека будут создавать вирусную нагрузку? Почему не 10?
Грипп - ладно. Может сразу весь коллектив уложить в кроватку на неделю. Но, какие-то кори, о которых только в медицинских сказках рассказывают, сразу у 2-3 людей. Не верю. Это при том, что по-вашему они все будут одновременно продолжать посещать коллектив, а не сидеть дома
Востаннє редагувалось safonovstanislav в Чет 28 тра, 2020 18:20, всього редагувалось 1 раз.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 18:18

  juristkostya написав:есть некоторый (очень небольшой, но он есть) процент людей с противопоказаниями к прививкам. И их невозможно защитить никак, кроме коллективного иммунитета окружающих.
Поэтому, все окружающие, если не имеют конкретных противопоказаний, должны быть привиты.

Золотые слова. Всё правильно, так и должно быть!
Однако, из личного опыта - не припомню ни одного(!) случая, чтобы выделенное мной (если не имеют конкретных противопоказаний) хоть раз в нашей стране выполнялось. И это единственная причина, по которой у нас есть антипрививочники - потому что эти прививки колят всем подряд, не заморачиваясь наличием/отсутствием противопоказаний. Даже то, что видно на глаз (насморк, кашель) не останавливает рвение выполнить план по прививкам.
А тем временем, хочется ещё раз спросить: Степашка обещал публиковать ежедневно информацию по областям по показателям для ослабления/усиления карантина. Так и нету этой инфо нигде?
ЯЧитатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 18:20

  safonovstanislav написав:Но, какие-то кори, о которых только в медицинских сказках рассказывают,


В прошлом году от кори умерло 140 000 человек - ВОЗ

https://www.unn.com.ua/ru/news/1839733- ... ach-lyudey
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 18:29

  safonovstanislav написав:
  tumos написав:Хорошо. А как быть с трудоспособным населением-гражданами Украины, которые не стоят на учете как безработные, не оплачивают налоги, взносы в социальные фонды и т.д. ? Например, с заробитчанами. Должны они получать бесплатную медицинскую помощь ?

Нет в Украине бесплатной медицинской помощи. Или платная или НЕ помощь.
Так что, заробитчане ничего не потеряли


Не понял - при оказании "Не помощи" финансовые расходы из бюджета следуют? Но если исходить из выделенного утверждения, то стало быть и лицу без прививки будет оказана "Не помощь", а не лечение. Тогда почему такое лицо должно что-то оплатить за "Не помощь"?
Востаннє редагувалось tumos в Чет 28 тра, 2020 18:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 18:36

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  safonovstanislav написав:Почему только 2-3 человека будут создавать вирусную нагрузку?

думаю для разных болезней разная цифра, для полиомиелита своя, кори своя, ковида своя.. мы тут не эксперты чтоб говорить точными цифрами, но да, корь одна из самых заразных болезней в мире, у экспертов есть даже некое число заразности, так вот корь в их хитпараде в первых местах, с инкубационным периодом до 14ти дней, так что, заразный корью будет посещать общественные места, школы-офисы... про эпидемию вам ссылку дали.

  ЯЧитатель написав:И это единственная причина, по которой у нас есть антипрививочники - потому что эти прививки колят всем подряд, не заморачиваясь наличием/отсутствием противопоказаний.

Уверен что и в Израиле есть антипрививочники, не только у "нас", тут причина в другом, не знаю, может рептилоиды...
st512
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 18:49

  safonovstanislav написав:
  tumos написав:Хорошо. А как быть с трудоспособным населением-гражданами Украины, которые не стоят на учете как безработные, не оплачивают налоги, взносы в социальные фонды и т.д. ? Например, с заробитчанами. Должны они получать бесплатную медицинскую помощь ?

Нет в Украине бесплатной медицинской помощи. Или платная или НЕ помощь.
Так что, заробитчане ничего не потеряли

И еще в Украине нет людей не платящих налоги. То есть совсем нет, абсолютно все платят как минимум НДС, покупая тот или иной товар-услугу. И замечу совсем не маленький налог.
Пенсионер
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 19:02

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Греции с 1 июня начнется вакцинация от туберкулеза, чтобы защитить население от коронавируса, пишет портал Neakriti.
https://www.neakriti.gr/article/ellada- ... lithusmou/

EOF дал зеленый свет для вакцинации против коронавируса с уже существующей вакциной, которая уже существует в Греции. Греческие эксперты во главе с профессором патологоанатомии EKPA г-ном Эвангелосом Джамарелло получили одобрение Национального агентства по лекарственным средствам (EOF) и начали 1 июня программу вакцинации против болезни COVID-19 с помощью вакцины BCG против туберкулеза. ). Научные отчеты из многих стран показывают, что вакцинация против туберкулеза связана с более низким риском заражения новым коронарным SARS-CoV-2. Уже в трех странах (Австралия, Германия и Нидерланды) были начаты программы вакцинации против коронавируса противотуберкулезной вакциной.
.
.
Он подчеркнул, что речь идет о вакцинном щите и укреплении нашей иммунной системы, а не о вакцине против нового вируса и его болезни , которую при ее возникновении следует также давать всему населению. По его словам, в странах с десятилетиями обязательной вакцинации БЦЖ наблюдаются явно более легкие случаи заболевания, и если крупные исследования подтверждают те же результаты, то вакцинация в этой форме должна быть восстановлена.
.
.
Программа вакцинации COVID-19 противотуберкулезной вакциной была одобрена EOF и должна начаться 1 июня 2020 года. Программа открыта для людей в возрасте 50 лет и старше, у которых в течение многих лет была ишемическая болезнь сердца. обструктивные заболевания легких или относятся к группам высокого риска.

Вакцинация будет проводиться в 4 больницах в Афинах, а также в больницах в Салониках, Патрах, Янине, Александруполисе, Иматии, Птолемее, Нафплионе и Коринфе .

«У каждого, кто заинтересован в вакцинации, сначала будут измеряться антитела к коронавирусу, чтобы определить, подвергались ли они воздействию вируса», - сказал г-н Джиамарелос.
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 19:21

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Михалыч написав:В Греции с 1 июня начнется вакцинация от туберкулеза

молодцы греки, так что доля правды в теории про БЦЖ все же есть.. Главное в период выработки иммунитета не подхватить ковид, но у них там жесткий карантин, если успешно переживут, то после БЦЖ из карантина можно будет выходить... пойти что-ли и себе на ревакцинацию сходить..
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