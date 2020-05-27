EOF дал зеленый свет для вакцинации против коронавируса с уже существующей вакциной, которая уже существует в Греции. Греческие эксперты во главе с профессором патологоанатомии EKPA г-ном Эвангелосом Джамарелло получили одобрение Национального агентства по лекарственным средствам (EOF) и начали 1 июня программу вакцинации против болезни COVID-19 с помощью вакцины BCG против туберкулеза. ). Научные отчеты из многих стран показывают, что вакцинация против туберкулеза связана с более низким риском заражения новым коронарным SARS-CoV-2. Уже в трех странах (Австралия, Германия и Нидерланды) были начаты программы вакцинации против коронавируса противотуберкулезной вакциной.

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Он подчеркнул, что речь идет о вакцинном щите и укреплении нашей иммунной системы, а не о вакцине против нового вируса и его болезни , которую при ее возникновении следует также давать всему населению. По его словам, в странах с десятилетиями обязательной вакцинации БЦЖ наблюдаются явно более легкие случаи заболевания, и если крупные исследования подтверждают те же результаты, то вакцинация в этой форме должна быть восстановлена.

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Программа вакцинации COVID-19 противотуберкулезной вакциной была одобрена EOF и должна начаться 1 июня 2020 года. Программа открыта для людей в возрасте 50 лет и старше, у которых в течение многих лет была ишемическая болезнь сердца. обструктивные заболевания легких или относятся к группам высокого риска.



Вакцинация будет проводиться в 4 больницах в Афинах, а также в больницах в Салониках, Патрах, Янине, Александруполисе, Иматии, Птолемее, Нафплионе и Коринфе .



«У каждого, кто заинтересован в вакцинации, сначала будут измеряться антитела к коронавирусу, чтобы определить, подвергались ли они воздействию вируса», - сказал г-н Джиамарелос.