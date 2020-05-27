RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1313131413151316

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 227
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
37
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
49
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
37
Всього голосів : 227
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 19:58

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ukrainian написав:ВОЗ говорит что пока нет никаких фактов что бцж защищает от короны

воз много чего говорит, по словам воз, нам нужно сидеть дома.. и все.. просто сидеть дома, других решений у них нет, и это все что может сделать воз
  Ukrainian написав:Великобритания до 2005 года тоже поголовно всех Бцж вакцинировали
Помогло это им ?

в википедии говорят что иммунитет от бцж на пять лет, так что коллективный иммунитет у британцев мог и поугаснуть, а учитывая что туберкулезников у них меньше чем в наших краях (на знаю наверняка, предполагаю) то стимуляции иммунитета не происходит.. у нас же, за счет циркуляции туберкулезной палочки в "атмосфере" так сказать, происходит тренировка иммунитета
st512
 
Повідомлень: 785
З нами з: 09.07.13
Подякував: 84 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 20:12

  st512 написав:
  Ukrainian написав:ВОЗ говорит что пока нет никаких фактов что бцж защищает от короны

воз много чего говорит, по словам воз, нам нужно сидеть дома.. и все.. просто сидеть дома, других решений у них нет, и это все что может сделать воз
  Ukrainian написав:Великобритания до 2005 года тоже поголовно всех Бцж вакцинировали
Помогло это им ?

в википедии говорят что иммунитет от бцж на пять лет, так что коллективный иммунитет у британцев мог и поугаснуть, а учитывая что туберкулезников у них меньше чем в наших краях (на знаю наверняка, предполагаю) то стимуляции иммунитета не происходит.. у нас же, за счет циркуляции туберкулезной палочки в "атмосфере" так сказать, происходит тренировка иммунитета

У меня есть другое объяснение
В странах где низкая смертность просто не доживают до 70-90 лет ; возрастная группа которая подвержена короне.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8622
З нами з: 18.06.08
Подякував: 19 раз.
Подякували: 617 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 20:23

  tumos написав:
  safonovstanislav написав:
  tumos написав:Хорошо. А как быть с трудоспособным населением-гражданами Украины, которые не стоят на учете как безработные, не оплачивают налоги, взносы в социальные фонды и т.д. ? Например, с заробитчанами. Должны они получать бесплатную медицинскую помощь ?

Нет в Украине бесплатной медицинской помощи. Или платная или НЕ помощь.
Так что, заробитчане ничего не потеряли


Не понял - при оказании "Не помощи" финансовые расходы из бюджета следуют? Но если исходить из выделенного утверждения, то стало быть и лицу без прививки будет оказана "Не помощь", а не лечение. Тогда почему такое лицо должно что-то оплатить за "Не помощь"?

Люди просто неосознанно помогают пилить деньги. Конечно, деньги будут выделены из бюджета, ещё и в 10-кратном объёме от необходимого. Только этих денег не увидите ни вы, ни врач, который будет вас лечить. Себе на карман врач качнёт деньги именно с вас, т. к. то, что выделено из бюджета, уже распилено до него
safonovstanislav
 
Повідомлень: 2760
З нами з: 10.05.14
Подякував: 193 раз.
Подякували: 420 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 21:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Кстати вчера Бразилия впервые стала мировым лидером по количеству заболевших за сутки, обогнав бывшего многонедельного лидера США.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 16964
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4202 раз.
Подякували: 6727 раз.
 
Профіль
21
3
5
  #<1 ... 1313131413151316
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: aval1958, st512 і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 695, 696, 697
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6967 1562834
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 тра, 2020 19:44
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.