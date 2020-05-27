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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 28 тра, 2020 19:58
Ukrainian написав:
ВОЗ говорит что пока нет никаких фактов что бцж защищает от короны
воз много чего говорит, по словам воз, нам нужно сидеть дома.. и все.. просто сидеть дома, других решений у них нет, и это все что может сделать воз
Ukrainian написав:
Великобритания до 2005 года тоже поголовно всех Бцж вакцинировали
Помогло это им ?
в википедии говорят что иммунитет от бцж на пять лет, так что коллективный иммунитет у британцев мог и поугаснуть, а учитывая что туберкулезников у них меньше чем в наших краях (на знаю наверняка, предполагаю) то стимуляции иммунитета не происходит.. у нас же, за счет циркуляции туберкулезной палочки в "атмосфере" так сказать, происходит тренировка иммунитета
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st512
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Додано: Чет 28 тра, 2020 20:12
st512 написав: Ukrainian написав:
ВОЗ говорит что пока нет никаких фактов что бцж защищает от короны
воз много чего говорит, по словам воз, нам нужно сидеть дома.. и все.. просто сидеть дома, других решений у них нет, и это все что может сделать воз
Ukrainian написав:
Великобритания до 2005 года тоже поголовно всех Бцж вакцинировали
Помогло это им ?
в википедии говорят что иммунитет от бцж на пять лет, так что коллективный иммунитет у британцев мог и поугаснуть, а учитывая что туберкулезников у них меньше чем в наших краях (на знаю наверняка, предполагаю) то стимуляции иммунитета не происходит.. у нас же, за счет циркуляции туберкулезной палочки в "атмосфере" так сказать, происходит тренировка иммунитета
У меня есть другое объяснение
В странах где низкая смертность просто не доживают до 70-90 лет ; возрастная группа которая подвержена короне.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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Додано: Чет 28 тра, 2020 20:23
tumos написав: safonovstanislav написав: tumos написав:
Хорошо. А как быть с трудоспособным населением-гражданами Украины, которые не стоят на учете как безработные, не оплачивают налоги, взносы в социальные фонды и т.д. ? Например, с заробитчанами. Должны они получать бесплатную медицинскую помощь ?
Нет в Украине бесплатной медицинской помощи. Или платная или НЕ помощь
.
Так что, заробитчане ничего не потеряли
Не понял - при оказании "Не помощи" финансовые расходы из бюджета следуют? Но если исходить из выделенного утверждения, то стало быть и лицу без прививки будет оказана "Не помощь", а не лечение. Тогда почему такое лицо должно что-то оплатить за "Не помощь"?
Люди просто неосознанно помогают пилить деньги. Конечно, деньги будут выделены из бюджета, ещё и в 10-кратном объёме от необходимого. Только этих денег не увидите ни вы, ни врач, который будет вас лечить. Себе на карман врач качнёт деньги именно с вас, т. к. то, что выделено из бюджета, уже распилено до него
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safonovstanislav
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Додано: Чет 28 тра, 2020 21:03
Кстати вчера Бразилия впервые стала мировым лидером по количеству заболевших за сутки, обогнав бывшего многонедельного лидера США.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Чет 28 тра, 2020 19:44
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