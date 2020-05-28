Ukrainian написав:ВОЗ говорит что пока нет никаких фактов что бцж защищает от короны
воз много чего говорит, по словам воз, нам нужно сидеть дома.. и все.. просто сидеть дома, других решений у них нет, и это все что может сделать воз
Ukrainian написав:Великобритания до 2005 года тоже поголовно всех Бцж вакцинировали Помогло это им ?
в википедии говорят что иммунитет от бцж на пять лет, так что коллективный иммунитет у британцев мог и поугаснуть, а учитывая что туберкулезников у них меньше чем в наших краях (на знаю наверняка, предполагаю) то стимуляции иммунитета не происходит.. у нас же, за счет циркуляции туберкулезной палочки в "атмосфере" так сказать, происходит тренировка иммунитета
Ukrainian написав:ВОЗ говорит что пока нет никаких фактов что бцж защищает от короны
воз много чего говорит, по словам воз, нам нужно сидеть дома.. и все.. просто сидеть дома, других решений у них нет, и это все что может сделать воз
Ukrainian написав:Великобритания до 2005 года тоже поголовно всех Бцж вакцинировали Помогло это им ?
в википедии говорят что иммунитет от бцж на пять лет, так что коллективный иммунитет у британцев мог и поугаснуть, а учитывая что туберкулезников у них меньше чем в наших краях (на знаю наверняка, предполагаю) то стимуляции иммунитета не происходит.. у нас же, за счет циркуляции туберкулезной палочки в "атмосфере" так сказать, происходит тренировка иммунитета
У меня есть другое объяснение В странах где низкая смертность просто не доживают до 70-90 лет ; возрастная группа которая подвержена короне.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
tumos написав:Хорошо. А как быть с трудоспособным населением-гражданами Украины, которые не стоят на учете как безработные, не оплачивают налоги, взносы в социальные фонды и т.д. ? Например, с заробитчанами. Должны они получать бесплатную медицинскую помощь ?
Нет в Украине бесплатной медицинской помощи. Или платная или НЕ помощь. Так что, заробитчане ничего не потеряли
Не понял - при оказании "Не помощи" финансовые расходы из бюджета следуют? Но если исходить из выделенного утверждения, то стало быть и лицу без прививки будет оказана "Не помощь", а не лечение. Тогда почему такое лицо должно что-то оплатить за "Не помощь"?
Люди просто неосознанно помогают пилить деньги. Конечно, деньги будут выделены из бюджета, ещё и в 10-кратном объёме от необходимого. Только этих денег не увидите ни вы, ни врач, который будет вас лечить. Себе на карман врач качнёт деньги именно с вас, т. к. то, что выделено из бюджета, уже распилено до него
Прошел по Вашей ссылке, пишет на странице ВОЗ-"Эта страница не может быть найдена. Страница или файл, к которым вы пытаетесь получить доступ, не найдены. Это потому, что веб-адрес неверен или файл был перемещен или удален".
Читал ранее комментарий ВОЗ на эту тему, они писали, что пока нет точных и подтвержденных исследований на эту тему, кроме того они писали, что против использования вакцины БЦЖ для вакцинации взрослых от ковина пока не подтверждена ее эффективность, так как количество вакцин БЦЖ ограничено и если начать сейчас поголовную вакцинацию от ковина вакциной БЦЖ то не хватит ее маленьким детям в тех странах которые нуждаются и где проводится вакцинация БЦЖ непосредственно от туберкулеза.
Михалыч написав:БЦЖ ограничено и если начать сейчас поголовную вакцинацию от ковина вакциной БЦЖ то не хватит ее маленьким детям в тех странах которые нуждаются и где проводится вакцинация БЦЖ от туберкулеза.
Логика железная.. беда только в том, что пока страны которые производят вакцины будут сидеть на карантине, и не пополнять запасы, то маленьким детям тоже рано или поздно вакцины не хватит.. Это как одевать кислородную маску в самолете, современные леваки оденут маску на ребенка...
Михалыч написав:Прошел по Вашей ссылке, пишет на странице ВОЗ-"Эта страница не может быть найдена. Страница или файл, к которым вы пытаетесь получить доступ, не найдены. Это потому, что веб-адрес неверен или файл был перемещен или удален".
Вот эта ссылка в сокращенном виде - https://u.to/a7KQGA (в прямом виде она "режется" и неправильно отображается, переход по ней невозможен).
safonovstanislav написав:............... Почему только 2-3 человека будут создавать вирусную нагрузку? Почему не 10? Грипп - ладно. Может сразу весь коллектив уложить в кроватку на неделю. Но, какие-то кори, о которых только в медицинских сказках рассказывают, сразу у 2-3 людей. Не верю. Это при том, что по-вашему они все будут одновременно продолжать посещать коллектив, а не сидеть дома
Путь передачи инфекции — воздушно-капельный, вирус выделяется во внешнюю среду в большом количестве больным человеком со слизью во время кашля, чихания и т. д. Корь является одной из самых заразных болезней в мире, контагиозность составляет 90 %, то есть каждый больной заражает 9 из 10 контактировавших с ним неиммунных к кори людей[4][10][11].
Источник инфекции — больной корью в любой форме, который заразен для окружающих с последних дней инкубационного периода (последние 4 дня) до 4-го дня высыпаний. С 5-го дня высыпаний больной считается незаразным.
R0 кори —12-18. Так как R0 — статистическая величина, описывающая заразность болезни, R0=12..18 означает, что каждый зараженный человек распространит вирус на 12-18 других.
Неужели тяжело вместо "сказок" открыть хотя бы Вики?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.