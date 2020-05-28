Додано: Чет 28 тра, 2020 22:02

Ukrainian написав: ВОЗ говорит что пока нет никаких фактов что бцж защищает от короны

https://www.who.int/news-room/commentar ... almette-guérin-(bcg)-vaccination-and-covid-19 ВОЗ говорит что пока нет никаких фактов что бцж защищает от короны... almette-guérin-(bcg)-vaccination-and-covid-19

Прошел по Вашей ссылке, пишет на странице ВОЗ-"Эта страница не может быть найдена. Страница или файл, к которым вы пытаетесь получить доступ, не найдены. Это потому, что веб-адрес неверен или файл был перемещен или удален".Читал ранее комментарий ВОЗ на эту тему, они писали, что пока нет точных и подтвержденных исследований на эту тему, кроме того они писали, что против использования вакцины БЦЖ для вакцинации взрослых от ковина пока не подтверждена ее эффективность, так как количество вакцин БЦЖ ограничено и если начать сейчас поголовную вакцинацию от ковина вакциной БЦЖ то не хватит ее маленьким детям в тех странах которые нуждаются и где проводится вакцинация БЦЖ непосредственно от туберкулеза.