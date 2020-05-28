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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1314131513161317>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 227
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
37
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
49
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
37
Всього голосів : 227
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 19:58

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ukrainian написав:ВОЗ говорит что пока нет никаких фактов что бцж защищает от короны

воз много чего говорит, по словам воз, нам нужно сидеть дома.. и все.. просто сидеть дома, других решений у них нет, и это все что может сделать воз
  Ukrainian написав:Великобритания до 2005 года тоже поголовно всех Бцж вакцинировали
Помогло это им ?

в википедии говорят что иммунитет от бцж на пять лет, так что коллективный иммунитет у британцев мог и поугаснуть, а учитывая что туберкулезников у них меньше чем в наших краях (на знаю наверняка, предполагаю) то стимуляции иммунитета не происходит.. у нас же, за счет циркуляции туберкулезной палочки в "атмосфере" так сказать, происходит тренировка иммунитета
st512
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 20:12

  st512 написав:
  Ukrainian написав:ВОЗ говорит что пока нет никаких фактов что бцж защищает от короны

воз много чего говорит, по словам воз, нам нужно сидеть дома.. и все.. просто сидеть дома, других решений у них нет, и это все что может сделать воз
  Ukrainian написав:Великобритания до 2005 года тоже поголовно всех Бцж вакцинировали
Помогло это им ?

в википедии говорят что иммунитет от бцж на пять лет, так что коллективный иммунитет у британцев мог и поугаснуть, а учитывая что туберкулезников у них меньше чем в наших краях (на знаю наверняка, предполагаю) то стимуляции иммунитета не происходит.. у нас же, за счет циркуляции туберкулезной палочки в "атмосфере" так сказать, происходит тренировка иммунитета

У меня есть другое объяснение
В странах где низкая смертность просто не доживают до 70-90 лет ; возрастная группа которая подвержена короне.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 20:23

  tumos написав:
  safonovstanislav написав:
  tumos написав:Хорошо. А как быть с трудоспособным населением-гражданами Украины, которые не стоят на учете как безработные, не оплачивают налоги, взносы в социальные фонды и т.д. ? Например, с заробитчанами. Должны они получать бесплатную медицинскую помощь ?

Нет в Украине бесплатной медицинской помощи. Или платная или НЕ помощь.
Так что, заробитчане ничего не потеряли


Не понял - при оказании "Не помощи" финансовые расходы из бюджета следуют? Но если исходить из выделенного утверждения, то стало быть и лицу без прививки будет оказана "Не помощь", а не лечение. Тогда почему такое лицо должно что-то оплатить за "Не помощь"?

Люди просто неосознанно помогают пилить деньги. Конечно, деньги будут выделены из бюджета, ещё и в 10-кратном объёме от необходимого. Только этих денег не увидите ни вы, ни врач, который будет вас лечить. Себе на карман врач качнёт деньги именно с вас, т. к. то, что выделено из бюджета, уже распилено до него
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 21:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Кстати вчера Бразилия впервые стала мировым лидером по количеству заболевших за сутки, обогнав бывшего многонедельного лидера США.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 22:02

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ukrainian написав:ВОЗ говорит что пока нет никаких фактов что бцж защищает от короны
https://www.who.int/news-room/commentar ... almette-guérin-(bcg)-vaccination-and-covid-19


Прошел по Вашей ссылке, пишет на странице ВОЗ-"Эта страница не может быть найдена. Страница или файл, к которым вы пытаетесь получить доступ, не найдены. Это потому, что веб-адрес неверен или файл был перемещен или удален".

Читал ранее комментарий ВОЗ на эту тему, они писали, что пока нет точных и подтвержденных исследований на эту тему, кроме того они писали, что против использования вакцины БЦЖ для вакцинации взрослых от ковина пока не подтверждена ее эффективность, так как количество вакцин БЦЖ ограничено и если начать сейчас поголовную вакцинацию от ковина вакциной БЦЖ то не хватит ее маленьким детям в тех странах которые нуждаются и где проводится вакцинация БЦЖ непосредственно от туберкулеза.
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 22:10

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Михалыч написав:БЦЖ ограничено и если начать сейчас поголовную вакцинацию от ковина вакциной БЦЖ то не хватит ее маленьким детям в тех странах которые нуждаются и где проводится вакцинация БЦЖ от туберкулеза.

Логика железная.. беда только в том, что пока страны которые производят вакцины будут сидеть на карантине, и не пополнять запасы, то маленьким детям тоже рано или поздно вакцины не хватит.. Это как одевать кислородную маску в самолете, современные леваки оденут маску на ребенка...
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 22:14

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Михалыч написав:Прошел по Вашей ссылке, пишет на странице ВОЗ-"Эта страница не может быть найдена. Страница или файл, к которым вы пытаетесь получить доступ, не найдены. Это потому, что веб-адрес неверен или файл был перемещен или удален".

Вот эта ссылка в сокращенном виде - https://u.to/a7KQGA (в прямом виде она "режется" и неправильно отображается, переход по ней невозможен).
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 22:22

  safonovstanislav написав:...............
Почему только 2-3 человека будут создавать вирусную нагрузку? Почему не 10?
Грипп - ладно. Может сразу весь коллектив уложить в кроватку на неделю. Но, какие-то кори, о которых только в медицинских сказках рассказывают, сразу у 2-3 людей. Не верю. Это при том, что по-вашему они все будут одновременно продолжать посещать коллектив, а не сидеть дома

Путь передачи инфекции — воздушно-капельный, вирус выделяется во внешнюю среду в большом количестве больным человеком со слизью во время кашля, чихания и т. д. Корь является одной из самых заразных болезней в мире, контагиозность составляет 90 %, то есть каждый больной заражает 9 из 10 контактировавших с ним неиммунных к кори людей[4][10][11].

Источник инфекции — больной корью в любой форме, который заразен для окружающих с последних дней инкубационного периода (последние 4 дня) до 4-го дня высыпаний. С 5-го дня высыпаний больной считается незаразным.

R0 кори —12-18. Так как R0 — статистическая величина, описывающая заразность болезни, R0=12..18 означает, что каждый зараженный человек распространит вирус на 12-18 других.

Неужели тяжело вместо "сказок" открыть хотя бы Вики?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 22:57

  yanyura написав:
  Михалыч написав:Прошел по Вашей ссылке, пишет на странице ВОЗ-"Эта страница не может быть найдена. Страница или файл, к которым вы пытаетесь получить доступ, не найдены. Это потому, что веб-адрес неверен или файл был перемещен или удален".

Вот эта ссылка в сокращенном виде - https://u.to/a7KQGA (в прямом виде она "режется" и неправильно отображается, переход по ней невозможен).


Спасибо, страница открылась, обратил внимание на дату сообщения, 12 апреля 2020 г., прошло полтора месяца, может за это время появились какие то новые исследования или подтверждения, в любом случае если греки начнут вакцинировать то потом можно будет провести сравнительный анализ между вакцинированными и не вакцинированными в одной и той же возрастной группе людей с одинаковыми проблемами по здоровью, я так понимаю, что пока эта вакцинация у греков будет добровольная, так что можно будет сделать массовую выборку и проследить в последующем у заразившихся ковин тяжесть течения заболевания у тех кто сделал вакцину БЦЖ и у тех кто ее не делал.
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 23:24

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Число заболевших COVID-19 в Египте за сутки впервые превысило тысячу человек.
Армения очень неудачно выходит из карантина.
Странно, но почему то все уверовали, что все заканчивается.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Чет 28 тра, 2020 19:44
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