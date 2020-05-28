Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1314131513161317 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 227 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 37 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 25 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 22% 49 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 11 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 34 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 6% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 37 Всього голосів : 227 Додано: Чет 28 тра, 2020 23:39 safonovstanislav написав: ........

safonovstanislav написав: ........

Нет в Украине бесплатной медицинской помощи. Или платная или НЕ помощь.

Так что, заробитчане ничего не потеряли ........Нет в Украине бесплатной медицинской помощи.Так что, заробитчане ничего не потеряли

........

Люди просто неосознанно помогают пилить деньги. Конечно, деньги будут выделены из бюджета, ещё и в 10-кратном объёме от необходимого. Только этих денег не увидите ни вы, ни врач, который будет вас лечить. Себе на карман врач качнёт деньги именно с вас, т. к. то, что выделено из бюджета, уже распилено до него ................Люди просто неосознанно помогают пилить деньги. Конечно, деньги будут выделены из бюджета, ещё и в 10-кратном объёме от необходимого. Только этих денег не увидите ни вы, ни врач, который будет вас лечить. Себе на карман врач качнёт деньги именно с вас, т. к. то, что выделено из бюджета, уже распилено до него

Не надо уж так уж!

Да, медицина у нас, мягко говоря, не очень, и не совсем бесплатная.

Тем не менее, у меня друг попал с достаточно тяжёлым инфарктом. Да, часть лекарств он покупал за собственные деньги, да, он лежал не в VIP-палате, а в обычной на 6 человек. Тем не менее, за лечение он ничего не платил и в санатории на реабилитации он был тоже бесплатно (точно не помню, месяц или 24 дня). Да и сейчас прописанные ему пожизненно лекарства (не очень дешёвые) покупает с существенной скидкой. Не надо уж так уж!Да, медицина у нас, мягко говоря, не очень, и не совсем бесплатная.Тем не менее, у меня друг попал с достаточно тяжёлым инфарктом. Да, часть лекарств он покупал за собственные деньги, да, он лежал не в VIP-палате, а в обычной на 6 человек. Тем не менее, за лечение он ничего не платил и в санатории на реабилитации он был тоже бесплатно (точно не помню, месяц или 24 дня). Да и сейчас прописанные ему пожизненно лекарства (не очень дешёвые) покупает с существенной скидкой. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16604 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4482 раз. Подякували: 4156 раз. Профіль 2 2 5 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 тра, 2020 00:53 ЛАД написав: safonovstanislav написав: ........

safonovstanislav написав: ........

Нет в Украине бесплатной медицинской помощи. Или платная или НЕ помощь.

Так что, заробитчане ничего не потеряли ........Нет в Украине бесплатной медицинской помощи.Так что, заробитчане ничего не потеряли

........

Люди просто неосознанно помогают пилить деньги. Конечно, деньги будут выделены из бюджета, ещё и в 10-кратном объёме от необходимого. Только этих денег не увидите ни вы, ни врач, который будет вас лечить. Себе на карман врач качнёт деньги именно с вас, т. к. то, что выделено из бюджета, уже распилено до него ................Люди просто неосознанно помогают пилить деньги. Конечно, деньги будут выделены из бюджета, ещё и в 10-кратном объёме от необходимого. Только этих денег не увидите ни вы, ни врач, который будет вас лечить. Себе на карман врач качнёт деньги именно с вас, т. к. то, что выделено из бюджета, уже распилено до него

Не надо уж так уж!

Да, медицина у нас, мягко говоря, не очень, и не совсем бесплатная.

Тем не менее, у меня друг попал с достаточно тяжёлым инфарктом. Да, часть лекарств он покупал за собственные деньги, да, он лежал не в VIP-палате, а в обычной на 6 человек. Тем не менее, за лечение он ничего не платил и в санатории на реабилитации он был тоже бесплатно (точно не помню, месяц или 24 дня). Да и сейчас прописанные ему пожизненно лекарства (не очень дешёвые) покупает с существенной скидкой. Не надо уж так уж!Да, медицина у нас, мягко говоря, не очень, и не совсем бесплатная.Тем не менее, у меня друг попал с достаточно тяжёлым инфарктом. Да, часть лекарств он покупал за собственные деньги, да, он лежал не в VIP-палате, а в обычной на 6 человек. Тем не менее, за лечение он ничего не платил и в санатории на реабилитации он был тоже бесплатно (точно не помню, месяц или 24 дня). Да и сейчас прописанные ему пожизненно лекарства (не очень дешёвые) покупает с существенной скидкой.

Как говорится, не благодаря, а вопреки.

Вообще, умереть естественным образом от болезни, не так уж и просто, даже несмотря на старания наших "профессиАнальных лекарей".

А про санатории наслышан. Распил денег колоссальный. Людей действительно отправляют, и даже бесплатно. Только стоимость путёвки обходится бюджету х10 от цены, в сравнении с оплатой налом физлица в том же санатории того же объёма услуг. Разница в цене растворяется у кого-то в кармане Как говорится, не благодаря, а вопреки.Вообще, умереть естественным образом от болезни, не так уж и просто, даже несмотря на старания наших "профессиАнальных лекарей".А про санатории наслышан. Распил денег колоссальный. Людей действительно отправляют, и даже бесплатно. Только стоимость путёвки обходится бюджету х10 от цены, в сравнении с оплатой налом физлица в том же санатории того же объёма услуг. Разница в цене растворяется у кого-то в кармане safonovstanislav Повідомлень: 2761 З нами з: 10.05.14 Подякував: 193 раз. Подякували: 420 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 тра, 2020 01:31 safonovstanislav написав: ........

Как говорится, не благодаря, а вопреки.

Вообще, умереть естественным образом от болезни, не так уж и просто, даже несмотря на старания наших "профессиАнальных лекарей".

А про санатории наслышан. Распил денег колоссальный. Людей действительно отправляют, и даже бесплатно. Только стоимость путёвки обходится бюджету х10 от цены, в сравнении с оплатой налом физлица в том же санатории того же объёма услуг. Разница в цене растворяется у кого-то в кармане ........Как говорится, не благодаря, а вопреки.Вообще, умереть естественным образом от болезни, не так уж и просто, даже несмотря на старания наших "профессиАнальных лекарей".А про санатории наслышан. Распил денег колоссальный. Людей действительно отправляют, и даже бесплатно. Только стоимость путёвки обходится бюджету х10 от цены, в сравнении с оплатой налом физлица в том же санатории того же объёма услуг. Разница в цене растворяется у кого-то в кармане

Проверьте свои источники информации. Оплата за моего друга в санатории была, насколько помню, где-то около 14000.

Цену за наличный расчёт мы тут на днях со Starikan'ом обсуждали - минимум вдвое дороже (если за нал считать только проживание без всяких процедур). Проверьте свои источники информации. Оплата за моего друга в санатории была, насколько помню, где-то около 14000.Цену за наличный расчёт мы тут на днях со Starikan'ом обсуждали - минимум вдвое дороже (если за нал считать только проживание без всяких процедур). Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16604 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4482 раз. Подякували: 4156 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 тра, 2020 03:51 Re: Эпидемия коронавируса в мире



https://www.youtube.com/watch?v=Taj2fq1 ... LDHT7P-Bc4 Covid-19. В чому небезпека вакцинних перегонів. Як це було в минулому. $38 купон Airbnb на аренду жилья https://goo.gl/bjc3rr andriykulyk76

Повідомлень: 277 З нами з: 14.12.16 Подякував: 21 раз. Подякували: 32 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1314131513161317 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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