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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1314131513161317

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 227
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
37
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
49
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
37
Всього голосів : 227
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 23:39

  safonovstanislav написав:........
  safonovstanislav написав:........
Нет в Украине бесплатной медицинской помощи. Или платная или НЕ помощь.
Так что, заробитчане ничего не потеряли

........
Люди просто неосознанно помогают пилить деньги. Конечно, деньги будут выделены из бюджета, ещё и в 10-кратном объёме от необходимого. Только этих денег не увидите ни вы, ни врач, который будет вас лечить. Себе на карман врач качнёт деньги именно с вас, т. к. то, что выделено из бюджета, уже распилено до него

Не надо уж так уж!
Да, медицина у нас, мягко говоря, не очень, и не совсем бесплатная.
Тем не менее, у меня друг попал с достаточно тяжёлым инфарктом. Да, часть лекарств он покупал за собственные деньги, да, он лежал не в VIP-палате, а в обычной на 6 человек. Тем не менее, за лечение он ничего не платил и в санатории на реабилитации он был тоже бесплатно (точно не помню, месяц или 24 дня). Да и сейчас прописанные ему пожизненно лекарства (не очень дешёвые) покупает с существенной скидкой.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 00:53

  ЛАД написав:
  safonovstanislav написав:........
  safonovstanislav написав:........
Нет в Украине бесплатной медицинской помощи. Или платная или НЕ помощь.
Так что, заробитчане ничего не потеряли

........
Люди просто неосознанно помогают пилить деньги. Конечно, деньги будут выделены из бюджета, ещё и в 10-кратном объёме от необходимого. Только этих денег не увидите ни вы, ни врач, который будет вас лечить. Себе на карман врач качнёт деньги именно с вас, т. к. то, что выделено из бюджета, уже распилено до него

Не надо уж так уж!
Да, медицина у нас, мягко говоря, не очень, и не совсем бесплатная.
Тем не менее, у меня друг попал с достаточно тяжёлым инфарктом. Да, часть лекарств он покупал за собственные деньги, да, он лежал не в VIP-палате, а в обычной на 6 человек. Тем не менее, за лечение он ничего не платил и в санатории на реабилитации он был тоже бесплатно (точно не помню, месяц или 24 дня). Да и сейчас прописанные ему пожизненно лекарства (не очень дешёвые) покупает с существенной скидкой.

Как говорится, не благодаря, а вопреки.
Вообще, умереть естественным образом от болезни, не так уж и просто, даже несмотря на старания наших "профессиАнальных лекарей".
А про санатории наслышан. Распил денег колоссальный. Людей действительно отправляют, и даже бесплатно. Только стоимость путёвки обходится бюджету х10 от цены, в сравнении с оплатой налом физлица в том же санатории того же объёма услуг. Разница в цене растворяется у кого-то в кармане
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 01:31

  safonovstanislav написав:........
Как говорится, не благодаря, а вопреки.
Вообще, умереть естественным образом от болезни, не так уж и просто, даже несмотря на старания наших "профессиАнальных лекарей".
А про санатории наслышан. Распил денег колоссальный. Людей действительно отправляют, и даже бесплатно. Только стоимость путёвки обходится бюджету х10 от цены, в сравнении с оплатой налом физлица в том же санатории того же объёма услуг. Разница в цене растворяется у кого-то в кармане

Проверьте свои источники информации. Оплата за моего друга в санатории была, насколько помню, где-то около 14000.
Цену за наличный расчёт мы тут на днях со Starikan'ом обсуждали - минимум вдвое дороже (если за нал считать только проживание без всяких процедур).
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 03:51

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Covid-19. В чому небезпека вакцинних перегонів. Як це було в минулому.

https://www.youtube.com/watch?v=Taj2fq1 ... LDHT7P-Bc4
$38 купон Airbnb на аренду жилья https://goo.gl/bjc3rr
andriykulyk76
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 08:29

Ого, вчера коронавирус взял невиданную доселе высоту - 116 000 только официально заболевших.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 08:41

  andriykulyk76 написав:Covid-19. В чому небезпека вакцинних перегонів. Як це було в минулому.

https://www.youtube.com/watch?v=Taj2fq1 ... LDHT7P-Bc4


Забавно ютуб-канал под скромным названием Яков Джугашвили утверждает и показывает каких-то экоактивистов, которые доказывают, что при наличии антител от какого-то возбудителя человек более серьезно заболеет этой болезнью. Если вам сделают прививку от коронавируса, то с вероятностью до 30 процентов вы можете умереть. :shock: :shock:
Прямо всех двоим "активистам" Шнобелевскую премию по медицине за чрезвычайно важное разоблачение рептилоидов. :lol:

Но еще более замечательны комментарии к видео -
Твари, они хотят всех нас убить.
Убегайте от докторов.
Даже в фашистских лагерях такого не было - ( этого пассажа я не понял - в смысле там никого не вакцинировали ?)
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 08:59

https://www.dw.com/ru/%D1%81%D0%BE%D0%B ... a-53572597

Собаки могут определять COVID-19 по запаху: поможет ли это людям?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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