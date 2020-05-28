safonovstanislav написав:........ Нет в Украине бесплатной медицинской помощи. Или платная или НЕ помощь. Так что, заробитчане ничего не потеряли
........ Люди просто неосознанно помогают пилить деньги. Конечно, деньги будут выделены из бюджета, ещё и в 10-кратном объёме от необходимого. Только этих денег не увидите ни вы, ни врач, который будет вас лечить. Себе на карман врач качнёт деньги именно с вас, т. к. то, что выделено из бюджета, уже распилено до него
Не надо уж так уж! Да, медицина у нас, мягко говоря, не очень, и не совсем бесплатная. Тем не менее, у меня друг попал с достаточно тяжёлым инфарктом. Да, часть лекарств он покупал за собственные деньги, да, он лежал не в VIP-палате, а в обычной на 6 человек. Тем не менее, за лечение он ничего не платил и в санатории на реабилитации он был тоже бесплатно (точно не помню, месяц или 24 дня). Да и сейчас прописанные ему пожизненно лекарства (не очень дешёвые) покупает с существенной скидкой.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
safonovstanislav написав:........ Нет в Украине бесплатной медицинской помощи. Или платная или НЕ помощь. Так что, заробитчане ничего не потеряли
........ Люди просто неосознанно помогают пилить деньги. Конечно, деньги будут выделены из бюджета, ещё и в 10-кратном объёме от необходимого. Только этих денег не увидите ни вы, ни врач, который будет вас лечить. Себе на карман врач качнёт деньги именно с вас, т. к. то, что выделено из бюджета, уже распилено до него
Не надо уж так уж! Да, медицина у нас, мягко говоря, не очень, и не совсем бесплатная. Тем не менее, у меня друг попал с достаточно тяжёлым инфарктом. Да, часть лекарств он покупал за собственные деньги, да, он лежал не в VIP-палате, а в обычной на 6 человек. Тем не менее, за лечение он ничего не платил и в санатории на реабилитации он был тоже бесплатно (точно не помню, месяц или 24 дня). Да и сейчас прописанные ему пожизненно лекарства (не очень дешёвые) покупает с существенной скидкой.
Как говорится, не благодаря, а вопреки. Вообще, умереть естественным образом от болезни, не так уж и просто, даже несмотря на старания наших "профессиАнальных лекарей". А про санатории наслышан. Распил денег колоссальный. Людей действительно отправляют, и даже бесплатно. Только стоимость путёвки обходится бюджету х10 от цены, в сравнении с оплатой налом физлица в том же санатории того же объёма услуг. Разница в цене растворяется у кого-то в кармане
safonovstanislav написав:........ Как говорится, не благодаря, а вопреки. Вообще, умереть естественным образом от болезни, не так уж и просто, даже несмотря на старания наших "профессиАнальных лекарей". А про санатории наслышан. Распил денег колоссальный. Людей действительно отправляют, и даже бесплатно. Только стоимость путёвки обходится бюджету х10 от цены, в сравнении с оплатой налом физлица в том же санатории того же объёма услуг. Разница в цене растворяется у кого-то в кармане
Проверьте свои источники информации. Оплата за моего друга в санатории была, насколько помню, где-то около 14000. Цену за наличный расчёт мы тут на днях со Starikan'ом обсуждали - минимум вдвое дороже (если за нал считать только проживание без всяких процедур).
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
Забавно ютуб-канал под скромным названием Яков Джугашвили утверждает и показывает каких-то экоактивистов, которые доказывают, что при наличии антител от какого-то возбудителя человек более серьезно заболеет этой болезнью. Если вам сделают прививку от коронавируса, то с вероятностью до 30 процентов вы можете умереть. Прямо всех двоим "активистам" Шнобелевскую премию по медицине за чрезвычайно важное разоблачение рептилоидов.
Но еще более замечательны комментарии к видео - Твари, они хотят всех нас убить. Убегайте от докторов. Даже в фашистских лагерях такого не было - ( этого пассажа я не понял - в смысле там никого не вакцинировали ?)
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.