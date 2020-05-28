"Коронавирус. Ученые усомнились в пользе ремдесивира при лечении тяжелых больных"
Лекарств нет.
Хлорохин, ремдесивир - неэффективны. Но они у нас в протоколах.
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:41
Re: Эпидемия коронавируса в мире
"Коронавирус. Ученые усомнились в пользе ремдесивира при лечении тяжелых больных"
Лекарств нет.
Хлорохин, ремдесивир - неэффективны. Но они у нас в протоколах.
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