safonovstanislav написав: Как говорится, не благодаря, а вопреки. Вообще, умереть естественным образом от болезни, не так уж и просто, даже несмотря на старания наших "профессиАнальных лекарей". А про санатории наслышан. Распил денег колоссальный. Людей действительно отправляют, и даже бесплатно. Только стоимость путёвки обходится бюджету х10 от цены, в сравнении с оплатой налом физлица в том же санатории того же объёма услуг. Разница в цене растворяется у кого-то в кармане
По-моему, вы перебрали с просмотром ютубов Охрименко. Тот все проблемы в экономике, и не только Украины, объясняет двумя словами "воруют" и "распил". Недавно проехался по американской астронавтике с теми же терминами.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
safonovstanislav написав:........ Нет в Украине бесплатной медицинской помощи. Или платная или НЕ помощь. Так что, заробитчане ничего не потеряли
........ Люди просто неосознанно помогают пилить деньги. Конечно, деньги будут выделены из бюджета, ещё и в 10-кратном объёме от необходимого. Только этих денег не увидите ни вы, ни врач, который будет вас лечить. Себе на карман врач качнёт деньги именно с вас, т. к. то, что выделено из бюджета, уже распилено до него
Не надо уж так уж! Да, медицина у нас, мягко говоря, не очень, и не совсем бесплатная. Тем не менее, у меня друг попал с достаточно тяжёлым инфарктом. Да, часть лекарств он покупал за собственные деньги, да, он лежал не в VIP-палате, а в обычной на 6 человек. Тем не менее, за лечение он ничего не платил и в санатории на реабилитации он был тоже бесплатно (точно не помню, месяц или 24 дня). Да и сейчас прописанные ему пожизненно лекарства (не очень дешёвые) покупает с существенной скидкой.
Плавикс друг тоже со скидкой покупает? Можете подсказать список лекарств со скидкой? А то у меня друг после инфаркта покупает за свои.
_Mykola_ написав:Почему правильно одевать сначала на себя, Вы ж тоже в курсе?
Вы правда не знаете? или это вопрос с подвохом..
_Mykola_ написав:"Коронавирус. Ученые усомнились в пользе ремдесивира при лечении тяжелых больных"
Лекарств нет. Хлорохин, ремдесивир - неэффективны. Но они у нас в протоколах.
Беда всех таких заключений состоит в том, что все лекарства дают уже тяжелым больным, и если из ста тех кому давали умерло 50, то вопрос умерли ли бы они если бы им не давали? и не умерло ли больше людей если бы этим ста не давали ничего.. а истолковать можно как угодно, как "Убило 50 человек" и так же "Спасло 50 человек"..