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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1315131613171318

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 228
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
38
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
49
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
37
Всього голосів : 228
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://news.liga.net/world/news/korona ... lyh-bolnyh
"Коронавирус. Ученые усомнились в пользе ремдесивира при лечении тяжелых больных"

Лекарств нет.
Хлорохин, ремдесивир - неэффективны. Но они у нас в протоколах.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 11:21

  safonovstanislav написав: Как говорится, не благодаря, а вопреки.
Вообще, умереть естественным образом от болезни, не так уж и просто, даже несмотря на старания наших "профессиАнальных лекарей".
А про санатории наслышан. Распил денег колоссальный. Людей действительно отправляют, и даже бесплатно. Только стоимость путёвки обходится бюджету х10 от цены, в сравнении с оплатой налом физлица в том же санатории того же объёма услуг. Разница в цене растворяется у кого-то в кармане

По-моему, вы перебрали с просмотром ютубов Охрименко.
Тот все проблемы в экономике, и не только Украины, объясняет двумя словами "воруют" и "распил". Недавно проехался по американской астронавтике с теми же терминами.
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:32

  ЛАД написав:
  safonovstanislav написав:........
  safonovstanislav написав:........
Нет в Украине бесплатной медицинской помощи. Или платная или НЕ помощь.
Так что, заробитчане ничего не потеряли

........
Люди просто неосознанно помогают пилить деньги. Конечно, деньги будут выделены из бюджета, ещё и в 10-кратном объёме от необходимого. Только этих денег не увидите ни вы, ни врач, который будет вас лечить. Себе на карман врач качнёт деньги именно с вас, т. к. то, что выделено из бюджета, уже распилено до него

Не надо уж так уж!
Да, медицина у нас, мягко говоря, не очень, и не совсем бесплатная.
Тем не менее, у меня друг попал с достаточно тяжёлым инфарктом. Да, часть лекарств он покупал за собственные деньги, да, он лежал не в VIP-палате, а в обычной на 6 человек. Тем не менее, за лечение он ничего не платил и в санатории на реабилитации он был тоже бесплатно (точно не помню, месяц или 24 дня). Да и сейчас прописанные ему пожизненно лекарства (не очень дешёвые) покупает с существенной скидкой.

Плавикс друг тоже со скидкой покупает?
Можете подсказать список лекарств со скидкой? А то у меня друг после инфаркта покупает за свои.
rollo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  _Mykola_ написав:Почему правильно одевать сначала на себя, Вы ж тоже в курсе?

Вы правда не знаете? или это вопрос с подвохом..

  _Mykola_ написав:"Коронавирус. Ученые усомнились в пользе ремдесивира при лечении тяжелых больных"

Лекарств нет.
Хлорохин, ремдесивир - неэффективны. Но они у нас в протоколах.

Беда всех таких заключений состоит в том, что все лекарства дают уже тяжелым больным, и если из ста тех кому давали умерло 50, то вопрос умерли ли бы они если бы им не давали? и не умерло ли больше людей если бы этим ста не давали ничего.. а истолковать можно как угодно, как "Убило 50 человек" и так же "Спасло 50 человек"..
st512
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 14:09

  st512 написав:
  _Mykola_ написав:"Коронавирус. Ученые усомнились в пользе ремдесивира при лечении тяжелых больных"

Лекарств нет.
Хлорохин, ремдесивир - неэффективны. Но они у нас в протоколах.

Беда всех таких заключений состоит в том, что все лекарства дают уже тяжелым больным, и если из ста тех кому давали умерло 50, то вопрос умерли ли бы они если бы им не давали? и не умерло ли больше людей если бы этим ста не давали ничего.. а истолковать можно как угодно, как "Убило 50 человек" и так же "Спасло 50 человек"..

Если бы вы почитали оба этих исследования, то были бы в курсе, что были контрольные группы. Да, в Лансете много букв, пару раз даже перерыв делал во время чтения, не мог осилить, но вы почитайте, чтобы не писать такие "толкования"
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 14:56

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Власти Норвегии заявили о бесполезности введения карантина
https://korrespondent.net/world/4234320 ... -karantyna

Еще до одних доходит .
Uppi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 15:44

  Uppi написав:Власти Норвегии заявили о бесполезности введения карантина
Еще до одних доходит .

Вы вообще реально были в Норвегии?
А в Осло, а в фиордах?
А задумывались почему у них так? :roll:

Это из цикла "Не читал, но осуждаю..." (с) :roll:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 15:52

  _Mykola_ написав:
  Uppi написав:Власти Норвегии заявили о бесполезности введения карантина
Еще до одних доходит .

Вы вообще реально были в Норвегии?
А в Осло, а в фиордах?
А задумывались почему у них так? :roll:

Это из цикла "Не читал, но осуждаю..." (с) :roll:

Источник говорит о том что отдельный человек выдвинул теорию что могли бы и без карантина проскочить. Но проскочили бы неизвестно. И опять же если ждать 2 волну с октября у них есть все предпосылки опробовать и посмотреть на сегодня Норвегия 236 смертей и не фиксирует больше случаев, Швеция 4350 смертей, и свыше 700 случаев в день, + в почетной мировой десятке по смертности на миллион :) вот мне хочется заглянуть в честные глаза данному теоретику )))
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 15:58

Re: Эпидемия коронавируса в мире

stm написав:И опять же если ждать 2 волну с октября


Почему вторая волна будет с октября ?
Многие знают непреходящую народную мудрость - Между и первой и второй перерывчик небольшой.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 16:17

  freeze написав:
stm написав:И опять же если ждать 2 волну с октября


Почему вторая волна будет с октября ?
Многие знают непреходящую народную мудрость - Между и первой и второй перерывчик небольшой.

Подозреваю что ОРВИ+ковид, как ожидается, даст больший эффект слюней и соплей в воздухе :) а сезонный ОРВИ - конец сентября-октябрь :) если масочный режим с нами надолго можем и ОРВИ проскочить, если нет, то и ковид подхватить )))
stm
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