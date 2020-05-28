ЛАД написав:

safonovstanislav написав: ........

safonovstanislav написав: ........

Нет в Украине бесплатной медицинской помощи. Или платная или НЕ помощь.

Так что, заробитчане ничего не потеряли ........Нет в Украине бесплатной медицинской помощи.Так что, заробитчане ничего не потеряли

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Люди просто неосознанно помогают пилить деньги. Конечно, деньги будут выделены из бюджета, ещё и в 10-кратном объёме от необходимого. Только этих денег не увидите ни вы, ни врач, который будет вас лечить. Себе на карман врач качнёт деньги именно с вас, т. к. то, что выделено из бюджета, уже распилено до него ................Люди просто неосознанно помогают пилить деньги. Конечно, деньги будут выделены из бюджета, ещё и в 10-кратном объёме от необходимого. Только этих денег не увидите ни вы, ни врач, который будет вас лечить. Себе на карман врач качнёт деньги именно с вас, т. к. то, что выделено из бюджета, уже распилено до него

Не надо уж так уж!Да, медицина у нас, мягко говоря, не очень, и не совсем бесплатная.Тем не менее, у меня друг попал с достаточно тяжёлым инфарктом. Да, часть лекарств он покупал за собственные деньги, да, он лежал не в VIP-палате, а в обычной на 6 человек. Тем не менее, за лечение он ничего не платил и в санатории на реабилитации он был тоже бесплатно (точно не помню, месяц или 24 дня). Да и сейчас прописанные ему пожизненно лекарства (не очень дешёвые) покупает с существенной скидкой.