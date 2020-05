Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1316131713181319 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 228 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 38 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 25 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 49 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 11 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 34 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 6% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 37 Всього голосів : 228 Додано: П'ят 29 тра, 2020 17:25 freeze написав: stm написав: И опять же если ждать 2 волну с октября



Почему вторая волна будет с октября ?

Многие знают непреходящую народную мудрость - Между и первой и второй перерывчик небольшой. Почему вторая волна будет с октября ?Многие знают непреходящую народную мудрость - Между и первой и второй перерывчик небольшой.

В мире не останавливается рост заболевания, нет пока смысла говорить о второй, первая не начала стихать.стихает она только в умах, нуждающихся в заработке из за бедности. В мире не останавливается рост заболевания, нет пока смысла говорить о второй, первая не начала стихать.стихает она только в умах, нуждающихся в заработке из за бедности. Кучинелли

Повідомлень: 188 З нами з: 30.11.17 Подякував: 53 раз. Подякували: 41 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 тра, 2020 17:38 stm написав: freeze написав: stm написав: И опять же если ждать 2 волну с октября



Почему вторая волна будет с октября ?

Многие знают непреходящую народную мудрость - Между и первой и второй перерывчик небольшой. Почему вторая волна будет с октября ?Многие знают непреходящую народную мудрость - Между и первой и второй перерывчик небольшой.

Подозреваю что ОРВИ+ковид, как ожидается, даст больший эффект слюней и соплей в воздухе а сезонный ОРВИ - конец сентября-октябрь если масочный режим с нами надолго можем и ОРВИ проскочить, если нет, то и ковид подхватить ))) Подозреваю что ОРВИ+ковид, как ожидается, даст больший эффект слюней и соплей в воздухеа сезонный ОРВИ - конец сентября-октябрьесли масочный режим с нами надолго можем и ОРВИ проскочить, если нет, то и ковид подхватить )))

ОРВИ и ковид соотносятся как общее и частное. ОРВИ и ковид соотносятся как общее и частное. juristkostya Повідомлень: 2983 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 872 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 тра, 2020 17:42 _Mykola_ написав: st512 написав: Это как одевать кислородную маску в самолете, современные леваки оденут маску на ребенка... Это как одевать кислородную маску в самолете, современные леваки оденут маску на ребенка...

Почему правильно одевать сначала на себя, Вы ж тоже в курсе? Почему правильно одевать сначала на себя, Вы ж тоже в курсе?

Потому що якщо ти живий, то можеш помогти дитині потім вдягнути,

а от дитина не факт що натягне на тебе.

Л - логіка Потому що якщо ти живий, то можеш помогти дитині потім вдягнути,а от дитина не факт що натягне на тебе.Л - логіка Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 19426 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1093 раз. Подякували: 1327 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 тра, 2020 17:44 Uppi написав: Власти Норвегии заявили о бесполезности введения карантина

https://korrespondent.net/world/4234320 ... -karantyna



Еще до одних доходит . Власти Норвегии заявили о бесполезности введения карантинаЕще до одних доходит .

так через ДТП тре заборонити рух транспорту і поставити на карантин.

Надо просто перестати їздити. так через ДТП тре заборонити рух транспорту і поставити на карантин.Надо просто перестати їздити. Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 19426 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1093 раз. Подякували: 1327 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1316131713181319 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей

Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 695 , 696 , 697

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 6969 1563472

ЛОБ П'ят 29 тра, 2020 18:32