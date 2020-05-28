В мире не останавливается рост заболевания, нет пока смысла говорить о второй, первая не начала стихать.стихает она только в умах, нуждающихся в заработке из за бедности.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 29 тра, 2020 17:25
В мире не останавливается рост заболевания, нет пока смысла говорить о второй, первая не начала стихать.стихает она только в умах, нуждающихся в заработке из за бедности.
Додано: П'ят 29 тра, 2020 17:38
ОРВИ и ковид соотносятся как общее и частное.
Додано: П'ят 29 тра, 2020 17:42
Потому що якщо ти живий, то можеш помогти дитині потім вдягнути,
а от дитина не факт що натягне на тебе.
Л - логіка
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: П'ят 29 тра, 2020 17:44
так через ДТП тре заборонити рух транспорту і поставити на карантин.
Надо просто перестати їздити.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: П'ят 29 тра, 2020 19:09
Я бы спросил: "Почему вторая волна будет?"
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Додано: П'ят 29 тра, 2020 19:24
Мир это сообщающиеся сосуды, вирус затихнув в одном месте, продолжает двигаться в других местах, причем и скорость распространения несколько увеличивается.
Если в Европе стало потише, то это только временно, чтобы избежать второй волны надо полностью закрыть границы или по крайней мере всех отправлять на жесткую обсервацию, этого естественно никто делать не будет.
В общем в некоторых странах вторая волна уже начинается.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 29 тра, 2020 19:33
В Корее уже школи опять начали закрывать
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: П'ят 29 тра, 2020 19:39
мы увидим вторую волну где-то через 3 недели, не позже. если конечно снова не закроют транспорт и метро
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: П'ят 29 тра, 2020 19:41
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Местные власти на юге Японии объявили о начале второй волны коронавируса. В Китакюсю снова закрывают общественные объекты, отменены массовые мероприятия, ограничена работа школ.
Премьер Армении Пашинян: "К сожалению, должны констатировать, что в стране сложилась тяжелая ситуация. Де-факто можем сказать, что имеем дело со второй волной коронавируса".
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 29 тра, 2020 19:57
На одном из военных полигонов в Украине (я знаю каком, но не хочу разглашать конкретику) вчера выявили сразу 24 ковидных.
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