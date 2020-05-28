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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1316131713181319

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 228
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
38
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
49
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
37
Всього голосів : 228
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 17:25

  freeze написав:
stm написав:И опять же если ждать 2 волну с октября


Почему вторая волна будет с октября ?
Многие знают непреходящую народную мудрость - Между и первой и второй перерывчик небольшой.

В мире не останавливается рост заболевания, нет пока смысла говорить о второй, первая не начала стихать.стихает она только в умах, нуждающихся в заработке из за бедности.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 17:38

  stm написав:
  freeze написав:
stm написав:И опять же если ждать 2 волну с октября


Почему вторая волна будет с октября ?
Многие знают непреходящую народную мудрость - Между и первой и второй перерывчик небольшой.

Подозреваю что ОРВИ+ковид, как ожидается, даст больший эффект слюней и соплей в воздухе :) а сезонный ОРВИ - конец сентября-октябрь :) если масочный режим с нами надолго можем и ОРВИ проскочить, если нет, то и ковид подхватить )))

ОРВИ и ковид соотносятся как общее и частное.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 17:42

  _Mykola_ написав:
  st512 написав: Это как одевать кислородную маску в самолете, современные леваки оденут маску на ребенка...

Почему правильно одевать сначала на себя, Вы ж тоже в курсе?

Потому що якщо ти живий, то можеш помогти дитині потім вдягнути,
а от дитина не факт що натягне на тебе.
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Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 17:44

  Uppi написав:Власти Норвегии заявили о бесполезности введения карантина
https://korrespondent.net/world/4234320 ... -karantyna

Еще до одних доходит .

так через ДТП тре заборонити рух транспорту і поставити на карантин.
Надо просто перестати їздити.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 19:09

  freeze написав:
stm написав:И опять же если ждать 2 волну с октября

Почему вторая волна будет с октября ?
Многие знают непреходящую народную мудрость - Между и первой и второй перерывчик небольшой.

Я бы спросил: "Почему вторая волна будет?" :wink:
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 19:24

  Starikan написав:
  freeze написав:
stm написав:И опять же если ждать 2 волну с октября

Почему вторая волна будет с октября ?
Многие знают непреходящую народную мудрость - Между и первой и второй перерывчик небольшой.

Я бы спросил: "Почему вторая волна будет?" :wink:


Мир это сообщающиеся сосуды, вирус затихнув в одном месте, продолжает двигаться в других местах, причем и скорость распространения несколько увеличивается.
Если в Европе стало потише, то это только временно, чтобы избежать второй волны надо полностью закрыть границы или по крайней мере всех отправлять на жесткую обсервацию, этого естественно никто делать не будет.
В общем в некоторых странах вторая волна уже начинается.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 19:33

  Starikan написав:
  freeze написав:
stm написав:И опять же если ждать 2 волну с октября

Почему вторая волна будет с октября ?
Многие знают непреходящую народную мудрость - Между и первой и второй перерывчик небольшой.

Я бы спросил: "Почему вторая волна будет?" :wink:

В Корее уже школи опять начали закрывать
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 19:39

мы увидим вторую волну где-то через 3 недели, не позже. если конечно снова не закроют транспорт и метро
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 19:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Ukrainian написав:
  Starikan написав:
  freeze написав:Почему вторая волна будет с октября ?
Многие знают непреходящую народную мудрость - Между и первой и второй перерывчик небольшой.

Я бы спросил: "Почему вторая волна будет?" :wink:

В Корее уже школи опять начали закрывать


Местные власти на юге Японии объявили о начале второй волны коронавируса. В Китакюсю снова закрывают общественные объекты, отменены массовые мероприятия, ограничена работа школ.

Премьер Армении Пашинян: "К сожалению, должны констатировать, что в стране сложилась тяжелая ситуация. Де-факто можем сказать, что имеем дело со второй волной коронавируса".
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 19:57

На одном из военных полигонов в Украине (я знаю каком, но не хочу разглашать конкретику) вчера выявили сразу 24 ковидных.
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