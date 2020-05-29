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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1317131813191320 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 228 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 38 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 25 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 49 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 11 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 34 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 6% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 37 Всього голосів : 228 Додано: П'ят 29 тра, 2020 20:43

Клиенты проституток в Швейцарии больше не смогут оставаться анонимными. Их данные будут сохраняться в специальной базе на случай, если у секс-работницы обнаружат коронавирус



Проституткам в Швейцарии разрешили вернуться на работу, но есть условие



Швейцария разрешила проституткам вернуться к работе после карантина. Однако правила их работы в условиях пандемии коронавируса несколько изменятся. Власти подготовили несколько условий как для самих секс-работниц, так и для их клиентов. Об этом пишет Daily Mail.



Отныне клиенты швейцарских проституток не смогут остаться анонимными. Все их личные данные секс-работницы обязаны будут внести в специальную базу. В ней информация о каждом клиенте будет храниться в течении четырех недель. Это необходимо на случай, если у проститутке обнаружат коронавирус. С помощью базы контактов будет проще найти тех, кто близко общался с ней в последнее время и тоже потенциально может быть инфицирован COVID-19.



Более жесткими стали и правила работы проституток. Теперь они обязаны будут заниматься сексом в перчатках. При этом выбирать можно будет только безопасные позы, при которых контакты "лицом к лицу" будут сведены к минимуму.



Понятие защищенного секса станет теперь гораздо шире. Речь будет идти не только о презервативах, но и о защитных масках. Их обязаны будут носить и секс-работницы и их клиенты. Также девушки обязаны будут менять постельное белье после каждого посетителя.



Отметим, что проституция в Швейцарии - это вполне легальный бизнес. Продавать свое тело в стране разрешено с 1942 года.



Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что тысячи проституток в Германии остались без жилища из-за пандемии коронавируса.



https://comments.ua/news/world/europe/6 ... lovie.html Проституткам в Швейцарии разрешили вернуться на работу, но есть условиеКлиенты проституток в Швейцарии больше не смогут оставаться анонимными. Их данные будут сохраняться в специальной базе на случай, если у секс-работницы обнаружат коронавирусПроституткам в Швейцарии разрешили вернуться на работу, но есть условиеШвейцария разрешила проституткам вернуться к работе после карантина. Однако правила их работы в условиях пандемии коронавируса несколько изменятся. Власти подготовили несколько условий как для самих секс-работниц, так и для их клиентов. Об этом пишет Daily Mail.Отныне клиенты швейцарских проституток не смогут остаться анонимными. Все их личные данные секс-работницы обязаны будут внести в специальную базу. В ней информация о каждом клиенте будет храниться в течении четырех недель. Это необходимо на случай, если у проститутке обнаружат коронавирус. С помощью базы контактов будет проще найти тех, кто близко общался с ней в последнее время и тоже потенциально может быть инфицирован COVID-19.Более жесткими стали и правила работы проституток. Теперь они обязаны будут заниматься сексом в перчатках. При этом выбирать можно будет только безопасные позы, при которых контакты "лицом к лицу" будут сведены к минимуму.Понятие защищенного секса станет теперь гораздо шире. Речь будет идти не только о презервативах, но и о защитных масках. Их обязаны будут носить и секс-работницы и их клиенты. Также девушки обязаны будут менять постельное белье после каждого посетителя.Отметим, что проституция в Швейцарии - это вполне легальный бизнес. Продавать свое тело в стране разрешено с 1942 года.Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что тысячи проституток в Германии остались без жилища из-за пандемии коронавируса.

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 6970 1563675

ЛОБ П'ят 29 тра, 2020 19:06