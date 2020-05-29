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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1317131813191320

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 228
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
38
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
49
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
37
Всього голосів : 228
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 20:43

Проституткам в Швейцарии разрешили вернуться на работу, но есть условие
Клиенты проституток в Швейцарии больше не смогут оставаться анонимными. Их данные будут сохраняться в специальной базе на случай, если у секс-работницы обнаружат коронавирус

Проституткам в Швейцарии разрешили вернуться на работу, но есть условие

Швейцария разрешила проституткам вернуться к работе после карантина. Однако правила их работы в условиях пандемии коронавируса несколько изменятся. Власти подготовили несколько условий как для самих секс-работниц, так и для их клиентов. Об этом пишет Daily Mail.

Отныне клиенты швейцарских проституток не смогут остаться анонимными. Все их личные данные секс-работницы обязаны будут внести в специальную базу. В ней информация о каждом клиенте будет храниться в течении четырех недель. Это необходимо на случай, если у проститутке обнаружат коронавирус. С помощью базы контактов будет проще найти тех, кто близко общался с ней в последнее время и тоже потенциально может быть инфицирован COVID-19.

Более жесткими стали и правила работы проституток. Теперь они обязаны будут заниматься сексом в перчатках. При этом выбирать можно будет только безопасные позы, при которых контакты "лицом к лицу" будут сведены к минимуму.

Понятие защищенного секса станет теперь гораздо шире. Речь будет идти не только о презервативах, но и о защитных масках. Их обязаны будут носить и секс-работницы и их клиенты. Также девушки обязаны будут менять постельное белье после каждого посетителя.

Отметим, что проституция в Швейцарии - это вполне легальный бизнес. Продавать свое тело в стране разрешено с 1942 года.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что тысячи проституток в Германии остались без жилища из-за пандемии коронавируса.

https://comments.ua/news/world/europe/6 ... lovie.html
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 22:32

Hotab Черниговская обл?
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 22:55

Re: Эпидемия коронавируса в мире

США официально расторгает отношения с ВОЗ и больше не финансирует деятельность организации – Дональд Трамп.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 22:59

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Пересекаем 6 000 000 официально заболевших.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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П'ят 29 тра, 2020 19:06
ЛОБ

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