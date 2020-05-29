Додано: П'ят 29 тра, 2020 20:43

Проституткам в Швейцарии разрешили вернуться на работу, но есть условиеКлиенты проституток в Швейцарии больше не смогут оставаться анонимными. Их данные будут сохраняться в специальной базе на случай, если у секс-работницы обнаружат коронавирусПроституткам в Швейцарии разрешили вернуться на работу, но есть условиеШвейцария разрешила проституткам вернуться к работе после карантина. Однако правила их работы в условиях пандемии коронавируса несколько изменятся. Власти подготовили несколько условий как для самих секс-работниц, так и для их клиентов. Об этом пишет Daily Mail.Отныне клиенты швейцарских проституток не смогут остаться анонимными. Все их личные данные секс-работницы обязаны будут внести в специальную базу. В ней информация о каждом клиенте будет храниться в течении четырех недель. Это необходимо на случай, если у проститутке обнаружат коронавирус. С помощью базы контактов будет проще найти тех, кто близко общался с ней в последнее время и тоже потенциально может быть инфицирован COVID-19.Более жесткими стали и правила работы проституток. Теперь они обязаны будут заниматься сексом в перчатках. При этом выбирать можно будет только безопасные позы, при которых контакты "лицом к лицу" будут сведены к минимуму.Понятие защищенного секса станет теперь гораздо шире. Речь будет идти не только о презервативах, но и о защитных масках. Их обязаны будут носить и секс-работницы и их клиенты. Также девушки обязаны будут менять постельное белье после каждого посетителя.Отметим, что проституция в Швейцарии - это вполне легальный бизнес. Продавать свое тело в стране разрешено с 1942 года.Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что тысячи проституток в Германии остались без жилища из-за пандемии коронавируса.