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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1318131913201321

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 228
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
38
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
49
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
37
Всього голосів : 228
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 00:39

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Индия бьет свои рекорды по количеству заболевших за сутки.
Думаю, через неделю-другую будет мировой лидер по этому показателю.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 07:05

  beee написав:
  freeze написав:
beee написав:Я постоянно хожу в маске. Меняю не сколько раз в день. Постоянно обрабатываю руки антисептиком 3 мл, как пишет книжка. После каждого прикосновения, к чему-либо судорожно поливаюсь спиртом. И тут в 2 метрах на улице товарищ с орви кашлянул в сторону.
Всё, через 3 дня мне хреново, простуда, правда без температуры.

Всё фигня. Ничего не спасёт


На улице в двух метрах кашлянули ? Спите спокойно, нет ни одного достоверного случая заражения в таких условиях.


Уже есть)


Три дня маловатый срок.
Запахи чувствуете ?[/quote]


Да чувствую.
Уже выздоровел.
Сразу же в первый день чувства боли в носу и горле, слабости - шприц физраствора 5мл с 1мл декасана - промывать нос и полоскать горло, пока инфекция не опустилась ниже. Пить 3-5 л, добавляя кислоту (лимонный сок в бутылке и яблочный уксус). Вычухиваешься быстро
beee
 
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ЛОБ

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