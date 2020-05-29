Индия бьет свои рекорды по количеству заболевших за сутки.
Думаю, через неделю-другую будет мировой лидер по этому показателю.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 30 тра, 2020 00:39
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Индия бьет свои рекорды по количеству заболевших за сутки.
Думаю, через неделю-другую будет мировой лидер по этому показателю.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 30 тра, 2020 07:05
Три дня маловатый срок.
Запахи чувствуете ?[/quote]
Да чувствую.
Уже выздоровел.
Сразу же в первый день чувства боли в носу и горле, слабости - шприц физраствора 5мл с 1мл декасана - промывать нос и полоскать горло, пока инфекция не опустилась ниже. Пить 3-5 л, добавляя кислоту (лимонный сок в бутылке и яблочный уксус). Вычухиваешься быстро
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