Индия бьет свои рекорды по количеству заболевших за сутки.
Думаю, через неделю-другую будет мировой лидер по этому показателю.
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Додано: Суб 30 тра, 2020 00:39
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Индия бьет свои рекорды по количеству заболевших за сутки.
Думаю, через неделю-другую будет мировой лидер по этому показателю.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 30 тра, 2020 07:05
Три дня маловатый срок.
Запахи чувствуете ?[/quote]
Да чувствую.
Уже выздоровел.
Сразу же в первый день чувства боли в носу и горле, слабости - шприц физраствора 5мл с 1мл декасана - промывать нос и полоскать горло, пока инфекция не опустилась ниже. Пить 3-5 л, добавляя кислоту (лимонный сок в бутылке и яблочный уксус). Вычухиваешься быстро
Додано: Суб 30 тра, 2020 08:14
Re: Эпидемия коронавируса в мире
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Суб 30 тра, 2020 08:22
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Суб 30 тра, 2020 08:25
Какой ещё витамин С в яблочном уксусе
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Суб 30 тра, 2020 09:26
Re: Эпидемия коронавируса в мире
В Україні зафіксовано 23204 випадки коронавірусної хвороби COVID-19
За даними ЦГЗ, станом на 9:00 30 травня в Україні 23204 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 696 летальних, 9311 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 393 нові випадки.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 958 випадків;
Волинська область — 887 випадків;
Дніпропетровська область — 933 випадки;
Донецька область — 158 випадків;
Житомирська область — 699 випадків;
Закарпатська область — 1171 випадок;
Запорізька область — 440 випадків;
Івано-Франківська область — 1379 випадків;
Кіровоградська область — 506 випадків;
м. Київ — 2904 випадки;
Київська область — 1556 випадків;
Львівська область — 1619 випадків;
Луганська область — 46 випадків;
Миколаївська область — 288 випадків;
Одеська область — 883 випадки;
Полтавська область — 268 випадків;
Рівненська область — 1680 випадків;
Сумська область — 168 випадків;
Тернопільська область — 1160 випадків;
Харківська область — 1025 випадків;
Херсонська область — 178 випадків;
Хмельницька область — 432 випадки;
Чернівецька область — 3306 випадків;
Черкаська область — 401 випадок;
Чернігівська область — 159 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 30 травня 2020 року до Центру надійшло 929 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 57935 повідомлень про підозру на COVID-19.
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Суб 30 тра, 2020 09:44
Вам удивительно, что единственная польза от аскорбиновой кислоты, это то, что она кислота и больше ничего? Крахмал и кислота не делают из этого химла витамин, ещё и C. Поэтому лучше добавить натуральную кислоту в воду.
Додано: Суб 30 тра, 2020 10:01
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Какой ещё витамин С в яблочном уксусе [/quote]Вам уже ответили выше. Речь о кислоте (подкисливании).
Яблочный уксус, лимонка - подкислмвает воду, способствует мочегонности.
Много пить - не цель насытить организм жидкостью.
Додано: Суб 30 тра, 2020 10:25
Додано: Суб 30 тра, 2020 10:29
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Конечно лучше только живое
П. С. Пиво лучше чем вода. Водка тоже, оо дороже
Востаннє редагувалось zokibada в Суб 30 тра, 2020 10:59, всього редагувалось 1 раз.
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