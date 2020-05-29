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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1319132013211322>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 228
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
38
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
49
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
37
Всього голосів : 228
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 00:39

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Индия бьет свои рекорды по количеству заболевших за сутки.
Думаю, через неделю-другую будет мировой лидер по этому показателю.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 07:05

  beee написав:
  freeze написав:
beee написав:Я постоянно хожу в маске. Меняю не сколько раз в день. Постоянно обрабатываю руки антисептиком 3 мл, как пишет книжка. После каждого прикосновения, к чему-либо судорожно поливаюсь спиртом. И тут в 2 метрах на улице товарищ с орви кашлянул в сторону.
Всё, через 3 дня мне хреново, простуда, правда без температуры.

Всё фигня. Ничего не спасёт


На улице в двух метрах кашлянули ? Спите спокойно, нет ни одного достоверного случая заражения в таких условиях.


Уже есть)


Три дня маловатый срок.
Запахи чувствуете ?[/quote]


Да чувствую.
Уже выздоровел.
Сразу же в первый день чувства боли в носу и горле, слабости - шприц физраствора 5мл с 1мл декасана - промывать нос и полоскать горло, пока инфекция не опустилась ниже. Пить 3-5 л, добавляя кислоту (лимонный сок в бутылке и яблочный уксус). Вычухиваешься быстро
beee
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 08:14

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  beee написав:добавляя кислоту (лимонный сок в бутылке и яблочный уксус).

А кислоту ещё зачем ?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 08:22

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Ukrainian написав:
  beee написав:добавляя кислоту (лимонный сок в бутылке и яблочный уксус).

А кислоту ещё зачем ?
За тем же, зачем и аскорбиновую :)
zokibada
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 08:25

  zokibada написав:
Ukrainian написав:
  beee написав:добавляя кислоту (лимонный сок в бутылке и яблочный уксус).

А кислоту ещё зачем ?
За тем же, зачем и аскорбиновую :)

Какой ещё витамин С в яблочном уксусе :lol:
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 09:26

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Україні зафіксовано 23204 випадки коронавірусної хвороби COVID-19

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 30 травня в Україні 23204 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 696 летальних, 9311 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 393 нові випадки.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 958 випадків;
Волинська область — 887 випадків;
Дніпропетровська область — 933 випадки;
Донецька область — 158 випадків;
Житомирська область — 699 випадків;
Закарпатська область — 1171 випадок;
Запорізька область — 440 випадків;
Івано-Франківська область — 1379 випадків;
Кіровоградська область — 506 випадків;
м. Київ — 2904 випадки;
Київська область — 1556 випадків;
Львівська область — 1619 випадків;
Луганська область — 46 випадків;
Миколаївська область — 288 випадків;
Одеська область — 883 випадки;
Полтавська область — 268 випадків;
Рівненська область — 1680 випадків;
Сумська область — 168 випадків;
Тернопільська область — 1160 випадків;
Харківська область — 1025 випадків;
Херсонська область — 178 випадків;
Хмельницька область — 432 випадки;
Чернівецька область — 3306 випадків;
Черкаська область — 401 випадок;
Чернігівська область — 159 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 30 травня 2020 року до Центру надійшло 929 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 57935 повідомлень про підозру на COVID-19.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 09:44

  Ukrainian написав:
  beee написав:добавляя кислоту (лимонный сок в бутылке и яблочный уксус).

А кислоту ещё зачем ?


Вам удивительно, что единственная польза от аскорбиновой кислоты, это то, что она кислота и больше ничего? Крахмал и кислота не делают из этого химла витамин, ещё и C. Поэтому лучше добавить натуральную кислоту в воду.
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 10:01

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Ukrainian написав:
  zokibada написав:
Ukrainian написав:[quote="4977774:beee"]добавляя кислоту (лимонный сок в бутылке и яблочный уксус).

А кислоту ещё зачем ?
За тем же, зачем и аскорбиновую :)

Какой ещё витамин С в яблочном уксусе [/quote]Вам уже ответили выше. Речь о кислоте (подкисливании).
Яблочный уксус, лимонка - подкислмвает воду, способствует мочегонности.
Много пить - не цель насытить организм жидкостью.
zokibada
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 10:25

  zokibada написав:Яблочный уксус, лимонка - подкислмвает воду, способствует мочегонности.
Много пить - не цель насытить организм жидкостью.

так может лучше пиво? :D
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 10:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

unicdima написав:
  zokibada написав:Яблочный уксус, лимонка - подкислмвает воду, способствует мочегонности.
Много пить - не цель насытить организм жидкостью.

так может лучше пиво? :D
Конечно лучше :) только живое ;)

П. С. Пиво лучше чем вода. Водка тоже, оо дороже ;)
Востаннє редагувалось zokibada в Суб 30 тра, 2020 10:59, всього редагувалось 1 раз.
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