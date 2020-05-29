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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1319132013211322

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 228
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
38
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
49
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
37
Всього голосів : 228
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 10:36

япошкам і українцям вірус пофіг

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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 11:00

  greenozon написав:япошкам і українцям вірус пофіг

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Вообще-то не вирус, а вакцинация.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 11:11

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Україні почалося тестування методом імуноферментного аналізу (ІФА) на антитіла до COVID-19. Уже проведено 7 914 таких тестів, з них за останню добу - 1 560. У країні існує розгалужена мережа лабораторій для ІФА-тестування, включно з обласними і районними лікарнями.
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