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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 30 тра, 2020 10:36
япошкам і українцям вірус пофіг
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 30 тра, 2020 11:00
Вообще-то не вирус, а вакцинация.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Суб 30 тра, 2020 11:11
Re: Эпидемия коронавируса в мире
В Україні почалося тестування методом імуноферментного аналізу (ІФА) на антитіла до COVID-19. Уже проведено 7 914 таких тестів, з них за останню добу - 1 560. У країні існує розгалужена мережа лабораторій для ІФА-тестування, включно з обласними і районними лікарнями.
Delta oporteat nos salvos fieri!
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