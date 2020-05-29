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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 30 тра, 2020 10:36
япошкам і українцям вірус пофіг
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 30 тра, 2020 11:00
Вообще-то не вирус, а вакцинация.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Суб 30 тра, 2020 11:11
Re: Эпидемия коронавируса в мире
В Україні почалося тестування методом імуноферментного аналізу (ІФА) на антитіла до COVID-19. Уже проведено 7 914 таких тестів, з них за останню добу - 1 560. У країні існує розгалужена мережа лабораторій для ІФА-тестування, включно з обласними і районними лікарнями.
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Суб 30 тра, 2020 11:21
Да, если погуглить, то масса ссылок, что существует большая боязнь того, что Билл Гейтс и другие рептилоиды будут проводить под видом вакцинации микрочипирование, чтобы потом им было легче получать сверхприбыли и управлять миром.
Жена говорила, что она в детском садике даже слышала разговор двух нянь, которые обсуждали эту тему с чипированием под видом вакцинации с проклятиями в адрес тех, кто сверху.
Хотя нам тут уже один эксперт донёс, что дело всё не в чипах, самая большая опасность в чудовищном консерванте, который разлагает мозг и напрочь убивает иммунитет.
на ютуб-канале Яков Джугашвили говорят, что 30 процентов сделавших прививки просто умрут, и живые позавидуют мёртвым
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 30 тра, 2020 12:34
ЛАД , как как там со списком лекарств со скидками для друга после инфаркта?
Плавикс покупает друг?
Додано: Суб 30 тра, 2020 12:37
Наименования не помню. Не я же покупаю.
Если надо, спрошу.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Суб 30 тра, 2020 12:43
Если бы эти 30% были избирательные по соответствующему принципу, то, может, и стоило бы.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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