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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 30 тра, 2020 10:36
япошкам і українцям вірус пофіг
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 30 тра, 2020 11:00
Вообще-то не вирус, а вакцинация.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Суб 30 тра, 2020 11:11
Re: Эпидемия коронавируса в мире
В Україні почалося тестування методом імуноферментного аналізу (ІФА) на антитіла до COVID-19. Уже проведено 7 914 таких тестів, з них за останню добу - 1 560. У країні існує розгалужена мережа лабораторій для ІФА-тестування, включно з обласними і районними лікарнями.
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Суб 30 тра, 2020 11:21
Да, если погуглить, то масса ссылок, что существует большая боязнь того, что Билл Гейтс и другие рептилоиды будут проводить под видом вакцинации микрочипирование, чтобы потом им было легче получать сверхприбыли и управлять миром.
Жена говорила, что она в детском садике даже слышала разговор двух нянь, которые обсуждали эту тему с чипированием под видом вакцинации с проклятиями в адрес тех, кто сверху.
Хотя нам тут уже один эксперт донёс, что дело всё не в чипах, самая большая опасность в чудовищном консерванте, который разлагает мозг и напрочь убивает иммунитет.
на ютуб-канале Яков Джугашвили говорят, что 30 процентов сделавших прививки просто умрут, и живые позавидуют мёртвым
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 30 тра, 2020 12:34
ЛАД , как как там со списком лекарств со скидками для друга после инфаркта?
Плавикс покупает друг?
Додано: Суб 30 тра, 2020 12:37
Наименования не помню. Не я же покупаю.
Если надо, спрошу.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Суб 30 тра, 2020 12:43
Если бы эти 30% были избирательные по соответствующему принципу, то, может, и стоило бы.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Суб 30 тра, 2020 12:54
Пожалуйста, очень интересно. А то мой друг после инфаркта всё покупает дорого и за свои. Кроме жалкого бесплатного рецепта на клопидогрель, за который все равно нужно доплачивать.
И скажите другу, что оригинальный Плавикс можно купить в Польше по украинскому рецепту за примерно 220 грн., а в Украине такое стоит 700 грн.
Додано: Суб 30 тра, 2020 13:03
Позвонил, уточнил.
Покупает ксарелто и крестор со скидкой 40%. Всё равно дорого, но всё же.
Плавикс ему не прописывали, он даже не знает такого.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Суб 30 тра, 2020 13:46
Мой друг крестор покупает за свои. 700 грн. пачка. Как вашему другу удается получить скидку?
Плавикс (клопидогрель) пьют все до конца жизни после инфаркта со стентами в сердце.
На клопидогрель дают бесплатный рецепт. На крестор нет.
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