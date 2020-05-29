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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1320132113221323>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 228
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
38
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
49
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
37
Всього голосів : 228
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 10:36

япошкам і українцям вірус пофіг

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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 11:00

  greenozon написав:япошкам і українцям вірус пофіг

http://prntscr.com/sqik70

Вообще-то не вирус, а вакцинация.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 11:11

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Україні почалося тестування методом імуноферментного аналізу (ІФА) на антитіла до COVID-19. Уже проведено 7 914 таких тестів, з них за останню добу - 1 560. У країні існує розгалужена мережа лабораторій для ІФА-тестування, включно з обласними і районними лікарнями.
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 11:21

  ЛАД написав:
  greenozon написав:япошкам і українцям вірус пофіг

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Вообще-то не вирус, а вакцинация.


Да, если погуглить, то масса ссылок, что существует большая боязнь того, что Билл Гейтс и другие рептилоиды будут проводить под видом вакцинации микрочипирование, чтобы потом им было легче получать сверхприбыли и управлять миром.
Жена говорила, что она в детском садике даже слышала разговор двух нянь, которые обсуждали эту тему с чипированием под видом вакцинации с проклятиями в адрес тех, кто сверху.
Хотя нам тут уже один эксперт донёс, что дело всё не в чипах, самая большая опасность в чудовищном консерванте, который разлагает мозг и напрочь убивает иммунитет.
на ютуб-канале Яков Джугашвили говорят, что 30 процентов сделавших прививки просто умрут, и живые позавидуют мёртвым :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 12:34

ЛАД , как как там со списком лекарств со скидками для друга после инфаркта?
Плавикс покупает друг?
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 12:37

  rollo написав:ЛАД , как как там со списком лекарств со скидками для друга после инфаркта?
Плавикс покупает друг?

Наименования не помню. Не я же покупаю. :)
Если надо, спрошу.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 12:43

  freeze написав:.......
на ютуб-канале Яков Джугашвили говорят, что 30 процентов сделавших прививки просто умрут, и живые позавидуют мёртвым :mrgreen:

Если бы эти 30% были избирательные по соответствующему принципу, то, может, и стоило бы. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 12:54

  ЛАД написав:
  rollo написав:ЛАД , как как там со списком лекарств со скидками для друга после инфаркта?
Плавикс покупает друг?

Наименования не помню. Не я же покупаю. :)
Если надо, спрошу.

Пожалуйста, очень интересно. А то мой друг после инфаркта всё покупает дорого и за свои. Кроме жалкого бесплатного рецепта на клопидогрель, за который все равно нужно доплачивать.
И скажите другу, что оригинальный Плавикс можно купить в Польше по украинскому рецепту за примерно 220 грн., а в Украине такое стоит 700 грн.
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 13:03

  rollo написав:ЛАД , как как там со списком лекарств со скидками для друга после инфаркта?
Плавикс покупает друг?

Позвонил, уточнил.
Покупает ксарелто и крестор со скидкой 40%. Всё равно дорого, но всё же.
Плавикс ему не прописывали, он даже не знает такого.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 13:46

  ЛАД написав:
  rollo написав:ЛАД , как как там со списком лекарств со скидками для друга после инфаркта?
Плавикс покупает друг?

Позвонил, уточнил.
Покупает ксарелто и крестор со скидкой 40%. Всё равно дорого, но всё же.
Плавикс ему не прописывали, он даже не знает такого.

Мой друг крестор покупает за свои. 700 грн. пачка. Как вашему другу удается получить скидку?
Плавикс (клопидогрель) пьют все до конца жизни после инфаркта со стентами в сердце.
На клопидогрель дают бесплатный рецепт. На крестор нет.
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