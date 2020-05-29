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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 30 тра, 2020 13:55
freeze написав:
Индия бьет свои рекорды по количеству заболевших за сутки.
Думаю, через неделю-другую будет мировой лидер по этому показателю.
Давно пора.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Додано: Суб 30 тра, 2020 13:57
zokibada написав: Ukrainian написав: beee написав:
добавляя кислоту (лимонный сок в бутылке и яблочный уксус).
А кислоту ещё зачем ?
За тем же, зачем и аскорбиновую
"Кто верит в Магомета, кто в Аллаха, кто в Исуса..." (с)
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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