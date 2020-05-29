rollo написав:ЛАД , как как там со списком лекарств со скидками для друга после инфаркта? Плавикс покупает друг?
Позвонил, уточнил. Покупает ксарелто и крестор со скидкой 40%. Всё равно дорого, но всё же. Плавикс ему не прописывали, он даже не знает такого.
Мой друг крестор покупает за свои. 700 грн. пачка. Как вашему другу удается получить скидку? Плавикс (клопидогрель) пьют все до конца жизни после инфаркта со стентами в сердце. На клопидогрель дают бесплатный рецепт. На крестор нет.
Стентирование ему не делали. Скидочные талоны (карточки?) просто выдали. Уж не помню, ещё в больнице или уже в поликлинике. Он ничего не просил. Ну и у него не бесплатный рецепт, а скидка 40%.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
rollo написав:ЛАД , как как там со списком лекарств со скидками для друга после инфаркта? Плавикс покупает друг?
Позвонил, уточнил. Покупает ксарелто и крестор со скидкой 40%. Всё равно дорого, но всё же. Плавикс ему не прописывали, он даже не знает такого.
Мой друг крестор покупает за свои. 700 грн. пачка. Как вашему другу удается получить скидку? Плавикс (клопидогрель) пьют все до конца жизни после инфаркта со стентами в сердце. На клопидогрель дают бесплатный рецепт. На крестор нет.