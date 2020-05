Додано: Суб 30 тра, 2020 16:05

freeze написав: ЛАД написав: greenozon написав: япошкам і українцям вірус пофіг



http://prntscr.com/sqik70 япошкам і українцям вірус пофіг

Вообще-то не вирус, а вакцинация. Вообще-то не вирус, а вакцинация.



Да, если погуглить, то масса ссылок, что существует большая боязнь того, что Билл Гейтс и другие рептилоиды будут проводить под видом вакцинации микрочипирование, чтобы потом им было легче получать сверхприбыли и управлять миром.

Жена говорила, что она в детском садике даже слышала разговор двух нянь, которые обсуждали эту тему с чипированием под видом вакцинации с проклятиями в адрес тех, кто сверху.

Хотя нам тут уже один эксперт донёс, что дело всё не в чипах, самая большая опасность в чудовищном консерванте, который разлагает мозг и напрочь убивает иммунитет.

А імпотенція у решти 70%? А імпотенція у решти 70%?

