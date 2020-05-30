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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1321132213231324>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 228
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
38
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
49
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
37
Всього голосів : 228
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 13:55

  freeze написав:Индия бьет свои рекорды по количеству заболевших за сутки.
Думаю, через неделю-другую будет мировой лидер по этому показателю.

Давно пора.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 13:57

  zokibada написав:
Ukrainian написав:
  beee написав:добавляя кислоту (лимонный сок в бутылке и яблочный уксус).
А кислоту ещё зачем ?
За тем же, зачем и аскорбиновую :)
"Кто верит в Магомета, кто в Аллаха, кто в Исуса..." (с)
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 14:30

Стая обезьян в Индии напала на медицинского работника и отобрала образцы крови пациентов, которые дали положительный результат на новый коронавирус.

https://lb.ua/world/2020/05/29/458722_indii_staya_obezyan_pohitila_obraztsi.html
:lol:
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 14:34

  rollo написав:
  ЛАД написав:
  rollo написав:ЛАД , как как там со списком лекарств со скидками для друга после инфаркта?
Плавикс покупает друг?

Позвонил, уточнил.
Покупает ксарелто и крестор со скидкой 40%. Всё равно дорого, но всё же.
Плавикс ему не прописывали, он даже не знает такого.

Мой друг крестор покупает за свои. 700 грн. пачка. Как вашему другу удается получить скидку?
Плавикс (клопидогрель) пьют все до конца жизни после инфаркта со стентами в сердце.
На клопидогрель дают бесплатный рецепт. На крестор нет.

Стентирование ему не делали.
Скидочные талоны (карточки?) просто выдали. Уж не помню, ещё в больнице или уже в поликлинике. Он ничего не просил. Ну и у него не бесплатный рецепт, а скидка 40%.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 14:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

rollo написав:
  ЛАД написав:
  rollo написав:ЛАД , как как там со списком лекарств со скидками для друга после инфаркта?
Плавикс покупает друг?

Позвонил, уточнил.
Покупает ксарелто и крестор со скидкой 40%. Всё равно дорого, но всё же.
Плавикс ему не прописывали, он даже не знает такого.

Мой друг крестор покупает за свои. 700 грн. пачка. Как вашему другу удается получить скидку?
Плавикс (клопидогрель) пьют все до конца жизни после инфаркта со стентами в сердце.
На клопидогрель дают бесплатный рецепт. На крестор нет.
https://terapiaplus.com/
zokibada
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 16:05

  freeze написав:
  ЛАД написав:
  greenozon написав:япошкам і українцям вірус пофіг

http://prntscr.com/sqik70

Вообще-то не вирус, а вакцинация.


Да, если погуглить, то масса ссылок, что существует большая боязнь того, что Билл Гейтс и другие рептилоиды будут проводить под видом вакцинации микрочипирование, чтобы потом им было легче получать сверхприбыли и управлять миром.
Жена говорила, что она в детском садике даже слышала разговор двух нянь, которые обсуждали эту тему с чипированием под видом вакцинации с проклятиями в адрес тех, кто сверху.
Хотя нам тут уже один эксперт донёс, что дело всё не в чипах, самая большая опасность в чудовищном консерванте, который разлагает мозг и напрочь убивает иммунитет.
на ютуб-канале Яков Джугашвили говорят, что 30 процентов сделавших прививки просто умрут, и живые позавидуют мёртвым :mrgreen:

А імпотенція у решти 70%?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 18:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  beee написав:Пить 3-5 л, добавляя кислоту (лимонный сок в бутылке и яблочный уксус).
кислота посушивает слизистую, чем существенно снижает т.н. "местный" (он же "неспецифический") иммунитет.
Вы думаете, зачем в пепси-колу добавляют кислинку? Именно затем, чтобы сухость во рту возвращалась поскорее после употребления напитка - и клиент покупал ещё одну порцию.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 19:14

  zokibada написав:https://terapiaplus.com/

Реальное спасибо.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 19:55

  _Mykola_ написав:https://news.liga.net/world/news/koronavirus-uchenye-usomnilis-v-polze-remdesivira-pri-lechenii-tyajelyh-bolnyh
"Коронавирус. Ученые усомнились в пользе ремдесивира при лечении тяжелых больных"

Лекарств нет.
Хлорохин, ремдесивир - неэффективны. Но они у нас в протоколах.


Хлорохин эффективен на 2х неделях от начала, идеально сразу и обязательно в комплексе, а когда уже труп под ИВЛ, там уже нет, вот Трамп его просто так начал есть?
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 19:59

  edvardd написав:, вот Трамп его просто так начал есть?
"и вы говорите" (с)
juristkostya
 
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