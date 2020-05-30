rollo написав:ЛАД , как как там со списком лекарств со скидками для друга после инфаркта? Плавикс покупает друг?
Позвонил, уточнил. Покупает ксарелто и крестор со скидкой 40%. Всё равно дорого, но всё же. Плавикс ему не прописывали, он даже не знает такого.
Мой друг крестор покупает за свои. 700 грн. пачка. Как вашему другу удается получить скидку? Плавикс (клопидогрель) пьют все до конца жизни после инфаркта со стентами в сердце. На клопидогрель дают бесплатный рецепт. На крестор нет.
Стентирование ему не делали. Скидочные талоны (карточки?) просто выдали. Уж не помню, ещё в больнице или уже в поликлинике. Он ничего не просил. Ну и у него не бесплатный рецепт, а скидка 40%.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
rollo написав:ЛАД , как как там со списком лекарств со скидками для друга после инфаркта? Плавикс покупает друг?
Позвонил, уточнил. Покупает ксарелто и крестор со скидкой 40%. Всё равно дорого, но всё же. Плавикс ему не прописывали, он даже не знает такого.
Мой друг крестор покупает за свои. 700 грн. пачка. Как вашему другу удается получить скидку? Плавикс (клопидогрель) пьют все до конца жизни после инфаркта со стентами в сердце. На клопидогрель дают бесплатный рецепт. На крестор нет.
Да, если погуглить, то масса ссылок, что существует большая боязнь того, что Билл Гейтс и другие рептилоиды будут проводить под видом вакцинации микрочипирование, чтобы потом им было легче получать сверхприбыли и управлять миром. Жена говорила, что она в детском садике даже слышала разговор двух нянь, которые обсуждали эту тему с чипированием под видом вакцинации с проклятиями в адрес тех, кто сверху. Хотя нам тут уже один эксперт донёс, что дело всё не в чипах, самая большая опасность в чудовищном консерванте, который разлагает мозг и напрочь убивает иммунитет. на ютуб-канале Яков Джугашвили говорят, что 30 процентов сделавших прививки просто умрут, и живые позавидуют мёртвым
А імпотенція у решти 70%?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
beee написав:Пить 3-5 л, добавляя кислоту (лимонный сок в бутылке и яблочный уксус).
кислота посушивает слизистую, чем существенно снижает т.н. "местный" (он же "неспецифический") иммунитет. Вы думаете, зачем в пепси-колу добавляют кислинку? Именно затем, чтобы сухость во рту возвращалась поскорее после употребления напитка - и клиент покупал ещё одну порцию.