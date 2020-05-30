Додано: Суб 30 тра, 2020 21:20

Роспотребнадзор: штрафы за отказ вакцинироваться от нового типа коронавирусной инфекции будут налагаться только на людей из профессиональных групп риска.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.