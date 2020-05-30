RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1321132213231324

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 228
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
38
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
49
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
37
Всього голосів : 228
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 20:02

  rollo написав:
  zokibada написав:https://terapiaplus.com/

Реальное спасибо.

Есть ещё такое: http://www.bayer.ua/products/the-program-health-of-bayer/
Проверил, друг как раз этими двумя и пользуется.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 16612
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4482 раз.
Подякували: 4156 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 20:37

edvardd
в комплексе это с чем еще?
тарасов
 
Повідомлень: 423
З нами з: 20.03.14
Подякував: 116 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 21:18

Известный телеведущий и главврач московской ГКБ № 71 Александр Мясников считает, что коронавирус похож на кровососущее насекомое, которое напилось человеческой крови.

По его мнению, COVID-19, распространяясь, «как бы фильтруется» через человеческий иммунитет и, в результате, «теряет былую мощь». «Чем больше людей заражено, тем скорее вирусы теряют силу, способность заражать и убивать», — написал доктор Мясников, являющийся главой информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, в своем Телеграм-канале, сообщает Rambler.

...... Доктор Мясников заключил, что в России эпидемия коронавируса пошла на спад: «Все, выдохся. Поел вирус, насосался нашей крови и отвалился».

Ранее телеведущий заявлял, что паника вокруг пандемии накручена, «кому суждено умереть, тот умрет».

https://www.rosbalt.ru/moscow/2020/05/28/1845847.html
:lol:
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 16612
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4482 раз.
Подякували: 4156 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 21:20

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Роспотребнадзор: штрафы за отказ вакцинироваться от нового типа коронавирусной инфекции будут налагаться только на людей из профессиональных групп риска.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 16992
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4203 раз.
Подякували: 6735 раз.
 
Профіль
21
3
5
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 21:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://habr.com/ru/post/504558/
Обязательная вакцинация — новая реальность?
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9667
З нами з: 03.11.08
Подякував: 711 раз.
Подякували: 2088 раз.
 
Профіль
1
6
2
  #<1 ... 1321132213231324
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 696, 697, 698
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6970 1564281
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 тра, 2020 19:06
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (86366)
30.05.2020 21:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.