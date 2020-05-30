Известный телеведущий и главврач московской ГКБ № 71 Александр Мясников считает, что коронавирус похож на кровососущее насекомое, которое напилось человеческой крови.
По его мнению, COVID-19, распространяясь, «как бы фильтруется» через человеческий иммунитет и, в результате, «теряет былую мощь». «Чем больше людей заражено, тем скорее вирусы теряют силу, способность заражать и убивать», — написал доктор Мясников, являющийся главой информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, в своем Телеграм-канале, сообщает Rambler.
...... Доктор Мясников заключил, что в России эпидемия коронавируса пошла на спад: «Все, выдохся. Поел вирус, насосался нашей крови и отвалился».
Ранее телеведущий заявлял, что паника вокруг пандемии накручена, «кому суждено умереть, тот умрет».