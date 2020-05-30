Есть ещё такое:
Проверил, друг как раз этими двумя и пользуется.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 30 тра, 2020 20:02
Есть ещё такое:
Проверил, друг как раз этими двумя и пользуется.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Суб 30 тра, 2020 21:18
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Суб 30 тра, 2020 21:20
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Роспотребнадзор: штрафы за отказ вакцинироваться от нового типа коронавирусной инфекции будут налагаться только на людей из профессиональных групп риска.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 30 тра, 2020 21:41
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Обязательная вакцинация — новая реальность?
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Додано: Нед 31 тра, 2020 10:23
мне сказали что у нас де факто засекретили реестры смертности с марта. я иак понимаю, чтобы народ зря не волновался
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Нед 31 тра, 2020 10:25
Re: Эпидемия коронавируса в мире
В Україні зафіксовано 23672 випадки коронавірусної хвороби COVID-19
За даними ЦГЗ, станом на 9:00 31 травня в Україні 23672 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 708 летальних, 9538 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 468 нових випадків.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 993 випадки;
Волинська область — 908 випадків;
Дніпропетровська область — 942 випадки;
Донецька область — 163 випадки;
Житомирська область — 739 випадків;
Закарпатська область — 1189 випадків;
Запорізька область — 444 випадки;
Івано-Франківська область — 1402 випадки;
Кіровоградська область — 511 випадків;
м. Київ — 2985 випадків;
Київська область — 1573 випадки;
Львівська область — 1669 випадків;
Луганська область — 47 випадків;
Миколаївська область — 293 випадки;
Одеська область — 888 випадків;
Полтавська область — 270 випадків;
Рівненська область — 1713 випадків;
Сумська область — 168 випадків;
Тернопільська область — 1169 випадків;
Харківська область — 1066 випадків;
Херсонська область — 178 випадків;
Хмельницька область — 444 випадки;
Чернівецька область — 3349 випадків;
Черкаська область — 402 випадки;
Чернігівська область — 167 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 31 травня 2020 року до Центру надійшло 908 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 58843 повідомлення про підозру на COVID-19.
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Нед 31 тра, 2020 10:33
Re: Эпидемия коронавируса в мире
На сайте Госстата висит уведомление о том, что статистика смертности украинцев с разбивкой по причинам смерти не будет обнародована до конца карантина – согласно постановлению Кабинета министров.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 31 тра, 2020 10:45
т.е. вчера из 8000 тестов было всего 908 новых тестируемых, а с начала - 58843 из 356000.
Что говорит о том, что 90% делаемых у нас тестов - повторные больным или подозреваемым на разных стадиях. У нас даже не делают минимальной попытки пойти по модели test and track,которая является основой контроля над заболеваемостью в пост карантинный период.
Кроме того, сохранение линейного прироста заболеваемости в пост карантийный период - это манипуляция, не имеющая логичного объяснения. При коэффициенте передачи большем единицы, а он определенно больше, колво больных должно наростать не линейно.
Мы не можем контролировать колво больных, но можем - тестирование и выявление. Чем наше государство успешно и занимается.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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