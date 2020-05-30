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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1322132313241325>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 228
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
38
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
49
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
37
Всього голосів : 228
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 20:02

  rollo написав:
  zokibada написав:https://terapiaplus.com/

Реальное спасибо.

Есть ещё такое: http://www.bayer.ua/products/the-program-health-of-bayer/
Проверил, друг как раз этими двумя и пользуется.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 20:37

edvardd
в комплексе это с чем еще?
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 21:18

Известный телеведущий и главврач московской ГКБ № 71 Александр Мясников считает, что коронавирус похож на кровососущее насекомое, которое напилось человеческой крови.

По его мнению, COVID-19, распространяясь, «как бы фильтруется» через человеческий иммунитет и, в результате, «теряет былую мощь». «Чем больше людей заражено, тем скорее вирусы теряют силу, способность заражать и убивать», — написал доктор Мясников, являющийся главой информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, в своем Телеграм-канале, сообщает Rambler.

...... Доктор Мясников заключил, что в России эпидемия коронавируса пошла на спад: «Все, выдохся. Поел вирус, насосался нашей крови и отвалился».

Ранее телеведущий заявлял, что паника вокруг пандемии накручена, «кому суждено умереть, тот умрет».

https://www.rosbalt.ru/moscow/2020/05/28/1845847.html
:lol:
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 21:20

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Роспотребнадзор: штрафы за отказ вакцинироваться от нового типа коронавирусной инфекции будут налагаться только на людей из профессиональных групп риска.
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 21:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://habr.com/ru/post/504558/
Обязательная вакцинация — новая реальность?
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 08:06

  тарасов написав:edvardd
в комплексе это с чем еще?

цинк и азитромицин
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 10:23

мне сказали что у нас де факто засекретили реестры смертности с марта. я иак понимаю, чтобы народ зря не волновался
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adeges
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 10:25

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Україні зафіксовано 23672 випадки коронавірусної хвороби COVID-19

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 31 травня в Україні 23672 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 708 летальних, 9538 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 468 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 993 випадки;
Волинська область — 908 випадків;
Дніпропетровська область — 942 випадки;
Донецька область — 163 випадки;
Житомирська область — 739 випадків;
Закарпатська область — 1189 випадків;
Запорізька область — 444 випадки;
Івано-Франківська область — 1402 випадки;
Кіровоградська область — 511 випадків;
м. Київ — 2985 випадків;
Київська область — 1573 випадки;
Львівська область — 1669 випадків;
Луганська область — 47 випадків;
Миколаївська область — 293 випадки;
Одеська область — 888 випадків;
Полтавська область — 270 випадків;
Рівненська область — 1713 випадків;
Сумська область — 168 випадків;
Тернопільська область — 1169 випадків;
Харківська область — 1066 випадків;
Херсонська область — 178 випадків;
Хмельницька область — 444 випадки;
Чернівецька область — 3349 випадків;
Черкаська область — 402 випадки;
Чернігівська область — 167 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 31 травня 2020 року до Центру надійшло 908 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 58843 повідомлення про підозру на COVID-19.
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http://www.savedelta.org.ua/
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 10:33

Re: Эпидемия коронавируса в мире

adeges написав:мне сказали что у нас де факто засекретили реестры смертности с марта. я иак понимаю, чтобы народ зря не волновался



На сайте Госстата висит уведомление о том, что статистика смертности украинцев с разбивкой по причинам смерти не будет обнародована до конца карантина – согласно постановлению Кабинета министров.
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 10:45

  varlo написав:Станом на ранок 31 травня 2020 року до Центру надійшло 908 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 58843 повідомлення про підозру на COVID-19.


т.е. вчера из 8000 тестов было всего 908 новых тестируемых, а с начала - 58843 из 356000.

Что говорит о том, что 90% делаемых у нас тестов - повторные больным или подозреваемым на разных стадиях. У нас даже не делают минимальной попытки пойти по модели test and track,которая является основой контроля над заболеваемостью в пост карантинный период.

Кроме того, сохранение линейного прироста заболеваемости в пост карантийный период - это манипуляция, не имеющая логичного объяснения. При коэффициенте передачи большем единицы, а он определенно больше, колво больных должно наростать не линейно.

Мы не можем контролировать колво больных, но можем - тестирование и выявление. Чем наше государство успешно и занимается.
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