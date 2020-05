Додано: Нед 31 тра, 2020 10:49

freeze написав: adeges написав: мне сказали что у нас де факто засекретили реестры смертности с марта. я иак понимаю, чтобы народ зря не волновался На сайте Госстата висит уведомление о том, что статистика смертности украинцев с разбивкой по причинам смерти не будет обнародована до конца карантина – согласно постановлению Кабинета министров. На сайте Госстата висит уведомление о том, что статистика смертности украинцев с разбивкой по причинам смерти не будет обнародована до конца карантина – согласно постановлению Кабинета министров.



она насколько я понял не доступна и для служебного пользования. т.е. другими словами скрывается



в принципе, я считаю, что и колво больных не должно публиковаться до конца карантина, а лучше - до конца года она насколько я понял не доступна и для служебного пользования. т.е. другими словами скрываетсяв принципе, я считаю, что и колво больных не должно публиковаться до конца карантина, а лучше - до конца года

