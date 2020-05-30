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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 31 тра, 2020 10:49
freeze написав:
adeges написав:мне сказали что у нас де факто засекретили реестры смертности с марта. я иак понимаю, чтобы народ зря не волновался
На сайте Госстата висит уведомление о том, что статистика смертности украинцев с разбивкой по причинам смерти не будет обнародована до конца карантина – согласно постановлению Кабинета министров.
она насколько я понял не доступна и для служебного пользования. т.е. другими словами скрывается
в принципе, я считаю, что и колво больных не должно публиковаться до конца карантина, а лучше - до конца года
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Додано: Нед 31 тра, 2020 10:54
По сообщению varlo Харьков сегодня +41.
Надеюсь, никто не станет утверждать, что это благодаря запуску метро - слишком мало времени прошло, да ещё с учётом запаздывания тестов.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Додано: Нед 31 тра, 2020 10:56
adeges написав:
.......
в принципе, я считаю, что и колво больных не должно публиковаться до конца карантина, а лучше - до конца года
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Додано: Нед 31 тра, 2020 10:58
adeges написав: freeze написав:
adeges написав:мне сказали что у нас де факто засекретили реестры смертности с марта. я иак понимаю, чтобы народ зря не волновался
На сайте Госстата висит уведомление о том, что статистика смертности украинцев с разбивкой по причинам смерти не будет обнародована до конца карантина – согласно постановлению Кабинета министров.
в принципе, я считаю, что и колво больных не должно публиковаться до конца карантина, а лучше - до конца года
Это невозможно, только две страны в мире не публикуют статистику по коронавирусу Туркмения и КНДР. Оказаться в их компании есть моральный удар в стране, которая идет в Европу.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Нед 31 тра, 2020 10:58
adeges написав: varlo написав:
Станом на ранок 31 травня 2020 року до Центру надійшло 908 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 58843 повідомлення про підозру на COVID-19.
т.е. вчера из 8000 тестов было всего 908 новых тестируемых, а с начала - 58843 из 356000.
Что говорит о том, что 90% делаемых у нас тестов - повторные больным или подозреваемым на разных стадиях. У нас даже не делают минимальной попытки пойти по модели test and track,которая является основой контроля над заболеваемостью в пост карантинный период.
Кроме того, сохранение линейного прироста заболеваемости в пост карантийный период - это манипуляция, не имеющая логичного объяснения. При коэффициенте передачи большем единицы, а он определенно больше, колво больных должно наростать не линейно.
Мы не можем контролировать колво больных, но можем - тестирование и выявление. Чем наше государство успешно и занимается.
это здраво, но мы тут недавно обсуждали, что и в мировом масштабе прирост практически линейный, геометрической прогрессии не наблюдается.
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Додано: Нед 31 тра, 2020 11:00
ЛАД написав:
По сообщению varlo
Харьков сегодня +41.
Надеюсь, никто не станет утверждать, что это благодаря запуску метро - слишком мало времени прошло, да ещё с учётом запаздывания тестов.
Это разве не тот военный полигон дал, о котором писал Hotab ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Нед 31 тра, 2020 11:05
adeges написав: freeze написав:
adeges написав:мне сказали что у нас де факто засекретили реестры смертности с марта. я иак понимаю, чтобы народ зря не волновался
На сайте Госстата висит уведомление о том, что статистика смертности украинцев с разбивкой по причинам смерти не будет обнародована до конца карантина – согласно постановлению Кабинета министров.
она насколько я понял не доступна и для служебного пользования. т.е. другими словами скрывается
в принципе, я считаю, что и колво больных не должно публиковаться до конца карантина, а лучше - до конца года
Не надо искать черную кошку в темной комнате. Давно установлено, что ковид смертелен для людей очень пожилых и/или с тяжёлыми сопутствующими заболеваниями.
То есть, налицо проблема, какую болезнь считать основной причиной смерти.
Правильно делают, что ждут появления единой методички от ВОЗ или ЕС, или ещё от кого, это не важно. Важно, что только единая методология позволит сравнивать наши показатели с соседями.
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Додано: Нед 31 тра, 2020 11:14
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Додано: Нед 31 тра, 2020 11:22
juristkostya написав: adeges написав:
она насколько я понял не доступна и для служебного пользования. т.е. другими словами скрывается
в принципе, я считаю, что и колво больных не должно публиковаться до конца карантина, а лучше - до конца года
Не надо искать черную кошку в темной комнате. Давно установлено, что ковид смертелен для людей очень пожилых и/или с тяжёлыми сопутствующими заболеваниями.
То есть, налицо проблема, какую болезнь считать основной причиной смерти.
Правильно делают, что ждут появления единой методички от ВОЗ или ЕС, или ещё от кого, это не важно. Важно, что только единая методология позволит сравнивать наши показатели с соседями.
какая методология? это всегда субъективное мнение паталогоанатома и его начальства, т.е. политическое решение в эпидемиях. плюс в ряде случаев, особенно для пожилых людей, никто вскрытие не делает и анализ у умерших не берет у нас
трудно только скрыть факт смерти, но не ее причину. пофиг на причину: покажите общую смертность в динамике и по регионам. тогда и будет видно. и только так и можно будет сравнивать страны и регионы : как процент прироста смертности над 10-летним средним или над верхней границей диапазона за 10 лет
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Додано: Нед 31 тра, 2020 11:30
Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 31 травня:
▪️ В Україні за минулу добу зафіксовано 468 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, з них 12 у дітей та 67 у медичних працівників.
Госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 93 особи. Одужали за добу 227 осіб, померли 12 осіб.
▪️ За останню добу проведено 9531 тестування, з них 8351 методом ПЛР та 1180 методом імуноферментного аналізу (ІФА).
▪️ За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Чернівецькій області (43), Харківській області (41) та в місті Києві (81).
▪️ З 1 червня МОЗ дозволено відкриття спортзалів, фітнес-центрів, басейнів. Також з 1 червня починає працювати міжобласне сполучення, але лише у тих областях, де це дозволяє епідемічна ситуація.
▪️ Добір заяв на конкурс на посаду голови в Національну службу здоров’я України завершено. Всього подано 28 заяв. Встановленим державою критеріям відповідають 17 осіб. Співбесіда буде проводитись з усіма 17 особами персонально 2 червня, із відеофіксацією.
▪️ Міжобласне транспортне сполучення в період карантину регулюється постановою МОЗ. Сполучення з областями, які не відповідають критеріям міністерства та не переходять на наступний етап пом’якшення карантину, відбувається з обмеженнями: заповнюваність не більше 50% відсотків місць, обов’язкове використання ЗІЗ та ін. В разі погіршення епідеміологічної ситуації місцева влада може прийняти рішення про припинення такого транспортного сполучення.
▪️ З 25 травня дозволено роботу дитячих садків. Контроль за дотриманням норм МОЗ при роботі таких закладів здійснює місцева влада та Держпродспоживслужба.
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