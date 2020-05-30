adeges написав:трудно только скрыть факт смерти, но не ее причину. пофиг на причину: покажите общую смертность в динамике и по регионам. тогда и будет видно. и только так и можно будет сравнивать страны и регионы : как процент прироста смертности над 10-летним средним или над верхней границей диапазона за 10 лет
Чем больше умирают от коронавируса, тем меньше умирают от диабета. Чем больше умирают от диабета, тем меньше умирают от коронавируса. Для сравнения чего-то надо смотреть целевые маркеры - и каждый отдельно.
В целом при попытке натянуть одно на другое получается абракадабра - так можно дойти и до того, что причина смерти будет - человек умер на 40 % от диабета, на 35 % от коронавируса и на 25 % от того, что диабетчику с коронавирусом сосед нахамил и давление резко поднялось у больного.
А в целом все знают, что от коронавируса здоровый человек не умирает.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
adeges написав:она насколько я понял не доступна и для служебного пользования. т.е. другими словами скрывается
в принципе, я считаю, что и колво больных не должно публиковаться до конца карантина, а лучше - до конца года
Не надо искать черную кошку в темной комнате. Давно установлено, что ковид смертелен для людей очень пожилых и/или с тяжёлыми сопутствующими заболеваниями. То есть, налицо проблема, какую болезнь считать основной причиной смерти. Правильно делают, что ждут появления единой методички от ВОЗ или ЕС, или ещё от кого, это не важно. Важно, что только единая методология позволит сравнивать наши показатели с соседями.
какая методология? это всегда субъективное мнение паталогоанатома и его начальства, т.е. политическое решение
Глупости. Проблема сочетания нескольких болезней была всегда, и на эти случаи есть официальные методические рекомендации. С появлением новой болезни надо их обновить, что непонятного?
для тех, кто в танке: пофиг причина смерти. дайте общую смертность по месяцам, по регионам и по возрастным группам за последние 10 лет, включая 2020, и каждый сможет сделать собственные выводы без несуществующих методичек ВОЗ в интерпретации украинских паталогоанатомов
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges написав:для тех, кто в танке: пофиг причина смерти. дайте общую смертность по месяцам, по регионам и по возрастным группам за последние 10 лет, включая 2020, и каждый сможет сделать собственные выводы без несуществующих методичек ВОЗ в интерпретации украинских паталогоанатомов
freeze написав:]На сайте Госстата висит уведомление о том, что статистика смертности украинцев с разбивкой по причинам смерти не будет обнародована до конца карантина – согласно постановлению Кабинета министров.
в принципе, я считаю, что и колво больных не должно публиковаться до конца карантина, а лучше - до конца года
Это невозможно, только две страны в мире не публикуют статистику по коронавирусу Туркмения и КНДР. Оказаться в их компании есть моральный удар в стране, которая идет в Европу.
Нет человека- нет проблемы. (с) Нет данных по смертям от короновируса - нет проблемы с короновирусом.
adeges написав:для тех, кто в танке: пофиг причина смерти. дайте общую смертность по месяцам, по регионам и по возрастным группам за последние 10 лет, включая 2020, и каждый сможет сделать собственные выводы без несуществующих методичек ВОЗ в интерпретации украинских паталогоанатомов
Ну так берите, изучайте.
давайте договоримся, вы не будете говорить, что мне делать, например брать скрываемую государством статистику, о чем я написал на предыдущей странице, а я не буду говорить, куда вам с вашими советами идти, Ок?
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges написав:для тех, кто в танке: пофиг причина смерти. дайте общую смертность по месяцам, по регионам и по возрастным группам за последние 10 лет, включая 2020, и каждый сможет сделать собственные выводы без несуществующих методичек ВОЗ в интерпретации украинских паталогоанатомов
Ну так берите, изучайте.
давайте договоримся, вы не будете говорить, что мне делать, например брать скрываемую государством статистику, о чем я написал на предыдущей странице, а я не буду говорить, куда вам с вашими советами идти, Ок?
Вы как минимум скажите, какими источниками вы пользовались до марта. А раздавать советы "куда пойти" много ума не надо.
Ну от і розкрився "секрет" фантастично низької летальності у сусідів.
В мэрии Москвы утверждают, что смертность от Covid-19 в городе существенно ниже, чем в западных столицах - причем даже в случае, если считать ее по методике ВОЗ.
Так, в апреле случаи смерти непосредственно от коронавируса в Москве составляют 1,4% от всех выявленных случаев заболевания. Если же прибавить к ним гибель пациентов с положительным тестом на вирус, но без симптомов пневмонии, уровень смертности вырастает до 2,8%.
lapay написав:Ну от і розкрився "секрет" фантастично низької летальності у сусідів.
В мэрии Москвы утверждают, что смертность от Covid-19 в городе существенно ниже, чем в западных столицах - причем даже в случае, если считать ее по методике ВОЗ.
Так, в апреле случаи смерти непосредственно от коронавируса в Москве составляют 1,4% от всех выявленных случаев заболевания. Если же прибавить к ним гибель пациентов с положительным тестом на вирус, но без симптомов пневмонии, уровень смертности вырастает до 2,8%.