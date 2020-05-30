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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1324132513261327>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 228
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
38
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
49
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
37
Всього голосів : 228
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 11:39

  adeges написав:трудно только скрыть факт смерти, но не ее причину. пофиг на причину: покажите общую смертность в динамике и по регионам. тогда и будет видно. и только так и можно будет сравнивать страны и регионы : как процент прироста смертности над 10-летним средним или над верхней границей диапазона за 10 лет


Чем больше умирают от коронавируса, тем меньше умирают от диабета.
Чем больше умирают от диабета, тем меньше умирают от коронавируса.
Для сравнения чего-то надо смотреть целевые маркеры - и каждый отдельно.

В целом при попытке натянуть одно на другое получается абракадабра - так можно дойти и до того, что причина смерти будет - человек умер на 40 % от диабета, на 35 % от коронавируса и на 25 % от того, что диабетчику с коронавирусом сосед нахамил и давление резко поднялось у больного. :mrgreen:

А в целом все знают, что от коронавируса здоровый человек не умирает.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 11:44

  adeges написав:
  juristkostya написав:
  adeges написав:она насколько я понял не доступна и для служебного пользования. т.е. другими словами скрывается

в принципе, я считаю, что и колво больных не должно публиковаться до конца карантина, а лучше - до конца года

Не надо искать черную кошку в темной комнате. Давно установлено, что ковид смертелен для людей очень пожилых и/или с тяжёлыми сопутствующими заболеваниями.
То есть, налицо проблема, какую болезнь считать основной причиной смерти.
Правильно делают, что ждут появления единой методички от ВОЗ или ЕС, или ещё от кого, это не важно. Важно, что только единая методология позволит сравнивать наши показатели с соседями.


какая методология? это всегда субъективное мнение паталогоанатома и его начальства, т.е. политическое решение

Глупости. Проблема сочетания нескольких болезней была всегда, и на эти случаи есть официальные методические рекомендации. С появлением новой болезни надо их обновить, что непонятного?
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 11:52

для тех, кто в танке: пофиг причина смерти. дайте общую смертность по месяцам, по регионам и по возрастным группам за последние 10 лет, включая 2020, и каждый сможет сделать собственные выводы без несуществующих методичек ВОЗ в интерпретации украинских паталогоанатомов
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 11:57

  adeges написав:для тех, кто в танке: пофиг причина смерти. дайте общую смертность по месяцам, по регионам и по возрастным группам за последние 10 лет, включая 2020, и каждый сможет сделать собственные выводы без несуществующих методичек ВОЗ в интерпретации украинских паталогоанатомов

Ну так берите, изучайте.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 12:03

  freeze написав:
adeges написав:
  freeze написав:]На сайте Госстата висит уведомление о том, что статистика смертности украинцев с разбивкой по причинам смерти не будет обнародована до конца карантина – согласно постановлению Кабинета министров.


в принципе, я считаю, что и колво больных не должно публиковаться до конца карантина, а лучше - до конца года


Это невозможно, только две страны в мире не публикуют статистику по коронавирусу Туркмения и КНДР. Оказаться в их компании есть моральный удар в стране, которая идет в Европу.


Нет человека- нет проблемы. (с)
Нет данных по смертям от короновируса - нет проблемы с короновирусом.
Теперь уже точно не вернусь
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 12:21

  juristkostya написав:
  adeges написав:для тех, кто в танке: пофиг причина смерти. дайте общую смертность по месяцам, по регионам и по возрастным группам за последние 10 лет, включая 2020, и каждый сможет сделать собственные выводы без несуществующих методичек ВОЗ в интерпретации украинских паталогоанатомов

Ну так берите, изучайте.


давайте договоримся, вы не будете говорить, что мне делать, например брать скрываемую государством статистику, о чем я написал на предыдущей странице, а я не буду говорить, куда вам с вашими советами идти, Ок?
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 12:24

  adeges написав:
  juristkostya написав:
  adeges написав:для тех, кто в танке: пофиг причина смерти. дайте общую смертность по месяцам, по регионам и по возрастным группам за последние 10 лет, включая 2020, и каждый сможет сделать собственные выводы без несуществующих методичек ВОЗ в интерпретации украинских паталогоанатомов

Ну так берите, изучайте.


давайте договоримся, вы не будете говорить, что мне делать, например брать скрываемую государством статистику, о чем я написал на предыдущей странице, а я не буду говорить, куда вам с вашими советами идти, Ок?

Вы как минимум скажите, какими источниками вы пользовались до марта. А раздавать советы "куда пойти" много ума не надо.
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 12:27

Ну от і розкрився "секрет" фантастично низької летальності у сусідів.:)
В мэрии Москвы утверждают, что смертность от Covid-19 в городе существенно ниже, чем в западных столицах - причем даже в случае, если считать ее по методике ВОЗ.

Так, в апреле случаи смерти непосредственно от коронавируса в Москве составляют 1,4% от всех выявленных случаев заболевания. Если же прибавить к ним гибель пациентов с положительным тестом на вирус, но без симптомов пневмонии, уровень смертности вырастает до 2,8%.

https://www-bbc-com.cdn.ampproject.org/ ... s-52839688
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 12:32

  lapay написав:Ну от і розкрився "секрет" фантастично низької летальності у сусідів.:)
В мэрии Москвы утверждают, что смертность от Covid-19 в городе существенно ниже, чем в западных столицах - причем даже в случае, если считать ее по методике ВОЗ.

Так, в апреле случаи смерти непосредственно от коронавируса в Москве составляют 1,4% от всех выявленных случаев заболевания. Если же прибавить к ним гибель пациентов с положительным тестом на вирус, но без симптомов пневмонии, уровень смертности вырастает до 2,8%.

https://www-bbc-com.cdn.ampproject.org/ ... s-52839688

Классическая дилемма "умер ОТ короновируса" или "умер С короновирусом".
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 12:40

  freeze написав:
  ЛАД написав:По сообщению varlo Харьков сегодня +41.
Надеюсь, никто не станет утверждать, что это благодаря запуску метро - слишком мало времени прошло, да ещё с учётом запаздывания тестов.


Это разве не тот военный полигон дал, о котором писал Hotab ?

О полигоне у нас не слышал. Была вспышка в училище, но это было раньше.
Тут что-то непонятное. По данным, которые перепечатывает varlo, и по словам Степанова на брифинге в Харькове +41.
В то же время:
В Харьковской области за сутки лабораторно подтвердили еще 18 случаев коронавируса. Двое пациентов с подтвержденным COVID-19 скончались. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

По данным лабцентра, общее число подтвержденных случаев коронавируса в регионе достигло 1067, из них 47 — летальные. Выздоровели 496 человек. Под подозрением — 249 случаев.

https://kh.vgorode.ua/news/sobytyia/a1118217-2-smerti-ot-koronavirusa-statistika-po-kharkovskoj-oblasti-na-31-maja
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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