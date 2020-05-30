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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1324132513261327

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 228
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
38
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
49
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
37
Всього голосів : 228
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 12:47

  freeze написав:........
А в целом все знают, что от коронавируса здоровый человек не умирает.

Нет здоровых людей, есть недообследованные. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 13:41

  freeze написав:
Это невозможно, только две страны в мире не публикуют статистику по коронавирусу Туркмения и КНДР. Оказаться в их компании есть моральный удар в стране, которая идет в Европу.

Так победим! (корону) :D
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 15:38

Итак давайте посмотрим статистику за вчера субботу, 30 мая, в целом по миру, куда что движется и какие официальные результаты пандемии.

Количество заболевших за вчера + 124 000.
Второй результат по количеству заболевших за день. Впрочем тут далеко ходить
не надо, рекорд был позавчера + 125 000.
Продолжаем этап, восхождение с плато. 30 мая считаем 9-ым днём нового этапа.

Давняя традиция концентрировать большинство новых случаев заболевания и новых смертей в трех первых странах ТОПа уже становится анекдотичной, неделя прошла, а даже цифры на табло 56 и 50 не поменялись:
США, Бразилия и Мексика дали 56 % умерших за день.
США, Россия и Бразилия дали 50 % заболевших за день.
Единственное мини отличие - Мексика в первом случае заменила Испанию.

По ТОПам-10 есть важные изменения.
В ТОПе общего количества заболевших Бразилия уверенно бежит вверх, уже на втором месте в мире, полмиллиона заболевших.
Плюс Индия поднялась на 9-е место, вытеснив из десятки старожила ТОПа Иран.
В ТОПе по общему количеству умерших от коронавируса Бразилия также поднялась на 4-е место, обогнав Францию и Испанию.
Впрочем насколько бодро в мире освещались коронавирусные события в Италии, затем в Испании, затем в США, настолько вяло сейчас освещаются в СМИ коронавирусные события в Бразилии и Индии. Проблемы индейцев перестали волновать шерифа :mrgreen:

Если посмотреть по континентам, то за прошедшую неделю видим ряд важных изменений:
Южная Америка стала безоговорочным лидером по количеству новых больных за день, 36 % от общего числа в мире, в основном Бразилия и Перу.
Северная Америка дала 23 % вновь заболевших, в основном это США.
Азия в относительных показателях стабильна, 22 % новых случаев, лидеры тут
Индия и Пакистан.
Европа быстрыми темпами уходит на задворки пандемии, доля Европы 14 %, по-прежнему тут в основном Россия, примерно половина случаев.
Африка - 5 %, в основном ЮАР и Египет, количество увеличивается, но взрыва нет
Австралия + Океания - 0,01 %

В целом по миру по прежнему наблюдаем шесть основных центров продвижения
коронавируса, но по сравнению с прошлой неделей есть серьезные изменения:
1. соседи Бразилия + Перу + 37 488 - впервые стали безоговорочным мировым
лидером, за неделю по этому показателю тут прирост + 64 % !!!
2. США + 23 290 за вчерашний день - медленно, но снижаются
3. соседи Индия + Пакистан + Бангладеш + 12 529 - за неделю показатель вырос
на 15 %
4. Россия + 8952 - стабильны, с точностью "до копейки" как прошлая неделя
5. Аравийский полуостров + 6681 - впервые обогнали Западную Европу
6. Западная Европа вся примерно + 5416, за неделю показатель упал на 30 % !!!!!
Эти пару десятков стран аккумулируют основную массу вновь зараженных людей - 76 %,
и опять тут даже цифры не поменялись, неделю назад те же 76 %.

Вчера очень много стран в мире обновили свои антирекорды по количеству заболевших.
Удивительно пять месяцев пандемии, а ещё бьют рекорды.
Максимальные показатели вчера показали:
Бразилия + 30102 - maximum
Индия + 8336 - maximum
Перу + 7386 - maximum
Пакистан + 3039 - maximum
Катар + 2355 - maximum
Колумбия + 1548 - maximum
Египет + 1367 - maximum
Афганистан + 866 - maximum
а также Аргентина, Панама, Казахстан, Нигерия, Боливия, Азербайджан,
Джибути, Сальвадор, Гаити, Непал, Уганда, Мадагаскар и тд.

На прошедшей неделе многие страны показали максимальную смертность за сутки -
Мексика(501), Индия(269), Россия(232), Перу(195), Пакистан, Египет, Судан и тд.

Швеция продолжает быть на стадии плато, два месяца как. Причем по уровню
смертности на миллион населения Швеция занимает уже почётное 8-е место в мире.
Соседи Польша и Молдова также почти два месяца на плато.

У нас особо ничего не меняется, Украина в диапазоне новых заболевших 259-578 уже с 10 апреля.

Список стран и территорий, которых посетил коронавирус, и которые
освободились от него - 22 страны. Кто-то мелкий попадает в этот список, кто-то вылетает из него.
Так первенца этого списка Гренландию опять немного посетил вирус.

Наблюдаем по странам, ослабившим карантин.
Пока ничего тревожного. В Иране вторая очевидная волна, но это уже пару недель как началось. Под подозрением - начало волны Албания и Коста-Рика, но как бы страны не очень большие, данных мало.
У остальных пока всё спокойно. За исключением Египта и Азербайджана, которые начали снимать ограничения при увеличении количества заболевших, ну так там там и продолжает идти вверх.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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