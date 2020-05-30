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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1324132513261327 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 228 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 38 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 25 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 49 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 11 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 34 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 6% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 37 Всього голосів : 228 Додано: Нед 31 тра, 2020 12:47 freeze написав: ........

А в целом все знают, что от коронавируса здоровый человек не умирает. ........А в целом все знают, что от коронавируса здоровый человек не умирает.

Нет здоровых людей, есть недообследованные. Нет здоровых людей, есть недообследованные. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16616 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4482 раз. Подякували: 4156 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 тра, 2020 13:41 freeze написав:

Это невозможно, только две страны в мире не публикуют статистику по коронавирусу Туркмения и КНДР. Оказаться в их компании есть моральный удар в стране, которая идет в Европу. Это невозможно, только две страны в мире не публикуют статистику по коронавирусу Туркмения и КНДР. Оказаться в их компании есть моральный удар в стране, которая идет в Европу.

Так победим! (корону) Так победим! (корону) Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 11481 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6831 раз. Подякували: 3072 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 тра, 2020 15:38



Количество заболевших за вчера + 124 000.

Второй результат по количеству заболевших за день. Впрочем тут далеко ходить

не надо, рекорд был позавчера + 125 000.

Продолжаем этап, восхождение с плато. 30 мая считаем 9-ым днём нового этапа.



Давняя традиция концентрировать большинство новых случаев заболевания и новых смертей в трех первых странах ТОПа уже становится анекдотичной, неделя прошла, а даже цифры на табло 56 и 50 не поменялись:

США, Бразилия и Мексика дали 56 % умерших за день.

США, Россия и Бразилия дали 50 % заболевших за день.

Единственное мини отличие - Мексика в первом случае заменила Испанию.



По ТОПам-10 есть важные изменения.

В ТОПе общего количества заболевших Бразилия уверенно бежит вверх, уже на втором месте в мире, полмиллиона заболевших.

Плюс Индия поднялась на 9-е место, вытеснив из десятки старожила ТОПа Иран.

В ТОПе по общему количеству умерших от коронавируса Бразилия также поднялась на 4-е место, обогнав Францию и Испанию.

Впрочем насколько бодро в мире освещались коронавирусные события в Италии, затем в Испании, затем в США, настолько вяло сейчас освещаются в СМИ коронавирусные события в Бразилии и Индии. Проблемы индейцев перестали волновать шерифа



Если посмотреть по континентам, то за прошедшую неделю видим ряд важных изменений:

Южная Америка стала безоговорочным лидером по количеству новых больных за день, 36 % от общего числа в мире, в основном Бразилия и Перу.

Северная Америка дала 23 % вновь заболевших, в основном это США.

Азия в относительных показателях стабильна, 22 % новых случаев, лидеры тут

Индия и Пакистан.

Европа быстрыми темпами уходит на задворки пандемии, доля Европы 14 %, по-прежнему тут в основном Россия, примерно половина случаев.

Африка - 5 %, в основном ЮАР и Египет, количество увеличивается, но взрыва нет

Австралия + Океания - 0,01 %



В целом по миру по прежнему наблюдаем шесть основных центров продвижения

коронавируса, но по сравнению с прошлой неделей есть серьезные изменения:

1. соседи Бразилия + Перу + 37 488 - впервые стали безоговорочным мировым

лидером, за неделю по этому показателю тут прирост + 64 % !!!

2. США + 23 290 за вчерашний день - медленно, но снижаются

3. соседи Индия + Пакистан + Бангладеш + 12 529 - за неделю показатель вырос

на 15 %

4. Россия + 8952 - стабильны, с точностью "до копейки" как прошлая неделя

5. Аравийский полуостров + 6681 - впервые обогнали Западную Европу

6. Западная Европа вся примерно + 5416, за неделю показатель упал на 30 % !!!!!

Эти пару десятков стран аккумулируют основную массу вновь зараженных людей - 76 %,

и опять тут даже цифры не поменялись, неделю назад те же 76 %.



Вчера очень много стран в мире обновили свои антирекорды по количеству заболевших.

Удивительно пять месяцев пандемии, а ещё бьют рекорды.

Максимальные показатели вчера показали:

Бразилия + 30102 - maximum

Индия + 8336 - maximum

Перу + 7386 - maximum

Пакистан + 3039 - maximum

Катар + 2355 - maximum

Колумбия + 1548 - maximum

Египет + 1367 - maximum

Афганистан + 866 - maximum

а также Аргентина, Панама, Казахстан, Нигерия, Боливия, Азербайджан,

Джибути, Сальвадор, Гаити, Непал, Уганда, Мадагаскар и тд.



На прошедшей неделе многие страны показали максимальную смертность за сутки -

Мексика(501), Индия(269), Россия(232), Перу(195), Пакистан, Египет, Судан и тд.



Швеция продолжает быть на стадии плато, два месяца как. Причем по уровню

смертности на миллион населения Швеция занимает уже почётное 8-е место в мире.

Соседи Польша и Молдова также почти два месяца на плато.



У нас особо ничего не меняется, Украина в диапазоне новых заболевших 259-578 уже с 10 апреля.



Список стран и территорий, которых посетил коронавирус, и которые

освободились от него - 22 страны. Кто-то мелкий попадает в этот список, кто-то вылетает из него.

Так первенца этого списка Гренландию опять немного посетил вирус.



Наблюдаем по странам, ослабившим карантин.

Пока ничего тревожного. В Иране вторая очевидная волна, но это уже пару недель как началось. Под подозрением - начало волны Албания и Коста-Рика, но как бы страны не очень большие, данных мало.

У остальных пока всё спокойно. За исключением Египта и Азербайджана, которые начали снимать ограничения при увеличении количества заболевших, ну так там там и продолжает идти вверх. Итак давайте посмотрим статистику за вчера субботу, 30 мая, в целом по миру, куда что движется и какие официальные результаты пандемии.Количество заболевших за вчера + 124 000.Второй результат по количеству заболевших за день. Впрочем тут далеко ходитьне надо, рекорд был позавчера + 125 000.Продолжаем этап, восхождение с плато. 30 мая считаем 9-ым днём нового этапа.Давняя традиция концентрировать большинство новых случаев заболевания и новых смертей в трех первых странах ТОПа уже становится анекдотичной, неделя прошла, а даже цифры на табло 56 и 50 не поменялись:США, Бразилия и Мексика дали 56 % умерших за день.США, Россия и Бразилия дали 50 % заболевших за день.Единственное мини отличие - Мексика в первом случае заменила Испанию.По ТОПам-10 есть важные изменения.В ТОПе общего количества заболевших Бразилия уверенно бежит вверх, уже на втором месте в мире, полмиллиона заболевших.Плюс Индия поднялась на 9-е место, вытеснив из десятки старожила ТОПа Иран.В ТОПе по общему количеству умерших от коронавируса Бразилия также поднялась на 4-е место, обогнав Францию и Испанию.Впрочем насколько бодро в мире освещались коронавирусные события в Италии, затем в Испании, затем в США, настолько вяло сейчас освещаются в СМИ коронавирусные события в Бразилии и Индии. Проблемы индейцев перестали волновать шерифаЕсли посмотреть по континентам, то за прошедшую неделю видим ряд важных изменений:Южная Америка стала безоговорочным лидером по количеству новых больных за день, 36 % от общего числа в мире, в основном Бразилия и Перу.Северная Америка дала 23 % вновь заболевших, в основном это США.Азия в относительных показателях стабильна, 22 % новых случаев, лидеры тутИндия и Пакистан.Европа быстрыми темпами уходит на задворки пандемии, доля Европы 14 %, по-прежнему тут в основном Россия, примерно половина случаев.Африка - 5 %, в основном ЮАР и Египет, количество увеличивается, но взрыва нетАвстралия + Океания - 0,01 %В целом по миру по прежнему наблюдаем шесть основных центров продвижениякоронавируса, но по сравнению с прошлой неделей есть серьезные изменения:1. соседи Бразилия + Перу + 37 488 - впервые стали безоговорочным мировымлидером, за неделю по этому показателю тут прирост + 64 % !!!2. США + 23 290 за вчерашний день - медленно, но снижаются3. соседи Индия + Пакистан + Бангладеш + 12 529 - за неделю показатель выросна 15 %4. Россия + 8952 - стабильны, с точностью "до копейки" как прошлая неделя5. Аравийский полуостров + 6681 - впервые обогнали Западную Европу6. Западная Европа вся примерно + 5416, за неделю показатель упал на 30 % !!!!!Эти пару десятков стран аккумулируют основную массу вновь зараженных людей - 76 %,и опять тут даже цифры не поменялись, неделю назад те же 76 %.Вчера очень много стран в мире обновили свои антирекорды по количеству заболевших.Удивительно пять месяцев пандемии, а ещё бьют рекорды.Максимальные показатели вчера показали:Бразилия + 30102 - maximumИндия + 8336 - maximumПеру + 7386 - maximumПакистан + 3039 - maximumКатар + 2355 - maximumКолумбия + 1548 - maximumЕгипет + 1367 - maximumАфганистан + 866 - maximumа также Аргентина, Панама, Казахстан, Нигерия, Боливия, Азербайджан,Джибути, Сальвадор, Гаити, Непал, Уганда, Мадагаскар и тд.На прошедшей неделе многие страны показали максимальную смертность за сутки -Мексика(501), Индия(269), Россия(232), Перу(195), Пакистан, Египет, Судан и тд.Швеция продолжает быть на стадии плато, два месяца как. Причем по уровнюсмертности на миллион населения Швеция занимает уже почётное 8-е место в мире.Соседи Польша и Молдова также почти два месяца на плато.У нас особо ничего не меняется, Украина в диапазоне новых заболевших 259-578 уже с 10 апреля.Список стран и территорий, которых посетил коронавирус, и которыеосвободились от него - 22 страны. Кто-то мелкий попадает в этот список, кто-то вылетает из него.Так первенца этого списка Гренландию опять немного посетил вирус.Наблюдаем по странам, ослабившим карантин.Пока ничего тревожного. В Иране вторая очевидная волна, но это уже пару недель как началось. Под подозрением - начало волны Албания и Коста-Рика, но как бы страны не очень большие, данных мало.У остальных пока всё спокойно. За исключением Египта и Азербайджана, которые начали снимать ограничения при увеличении количества заболевших, ну так там там и продолжает идти вверх. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 17008 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4205 раз. Подякували: 6736 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 тра, 2020 17:39 Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://www.obozrevatel.com/abroad/opasnee-koronavirusa-uchenyij-predrek-miru-novuyu-pandemiyu.htm?utm_source=wpush&utm_medium=push&utm_campaign=webpush Опаснее коронавируса: ученый предрек миру новую пандемию

http://www.savedelta.org.ua/ Delta oporteat nos salvos fieri! varlo Повідомлень: 6224 З нами з: 11.04.12 Подякував: 352 раз. Подякували: 738 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1324132513261327 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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