Додано: Нед 31 тра, 2020 15:38

Итак давайте посмотрим статистику за вчера субботу, 30 мая, в целом по миру, куда что движется и какие официальные результаты пандемии.Количество заболевших за вчера + 124 000.Второй результат по количеству заболевших за день. Впрочем тут далеко ходитьне надо, рекорд был позавчера + 125 000.Продолжаем этап, восхождение с плато. 30 мая считаем 9-ым днём нового этапа.Давняя традиция концентрировать большинство новых случаев заболевания и новых смертей в трех первых странах ТОПа уже становится анекдотичной, неделя прошла, а даже цифры на табло 56 и 50 не поменялись:США, Бразилия и Мексика дали 56 % умерших за день.США, Россия и Бразилия дали 50 % заболевших за день.Единственное мини отличие - Мексика в первом случае заменила Испанию.По ТОПам-10 есть важные изменения.В ТОПе общего количества заболевших Бразилия уверенно бежит вверх, уже на втором месте в мире, полмиллиона заболевших.Плюс Индия поднялась на 9-е место, вытеснив из десятки старожила ТОПа Иран.В ТОПе по общему количеству умерших от коронавируса Бразилия также поднялась на 4-е место, обогнав Францию и Испанию.Впрочем насколько бодро в мире освещались коронавирусные события в Италии, затем в Испании, затем в США, настолько вяло сейчас освещаются в СМИ коронавирусные события в Бразилии и Индии. Проблемы индейцев перестали волновать шерифаЕсли посмотреть по континентам, то за прошедшую неделю видим ряд важных изменений:Южная Америка стала безоговорочным лидером по количеству новых больных за день, 36 % от общего числа в мире, в основном Бразилия и Перу.Северная Америка дала 23 % вновь заболевших, в основном это США.Азия в относительных показателях стабильна, 22 % новых случаев, лидеры тутИндия и Пакистан.Европа быстрыми темпами уходит на задворки пандемии, доля Европы 14 %, по-прежнему тут в основном Россия, примерно половина случаев.Африка - 5 %, в основном ЮАР и Египет, количество увеличивается, но взрыва нетАвстралия + Океания - 0,01 %В целом по миру по прежнему наблюдаем шесть основных центров продвижениякоронавируса, но по сравнению с прошлой неделей есть серьезные изменения:1. соседи Бразилия + Перу + 37 488 - впервые стали безоговорочным мировымлидером, за неделю по этому показателю тут прирост + 64 % !!!2. США + 23 290 за вчерашний день - медленно, но снижаются3. соседи Индия + Пакистан + Бангладеш + 12 529 - за неделю показатель выросна 15 %4. Россия + 8952 - стабильны, с точностью "до копейки" как прошлая неделя5. Аравийский полуостров + 6681 - впервые обогнали Западную Европу6. Западная Европа вся примерно + 5416, за неделю показатель упал на 30 % !!!!!Эти пару десятков стран аккумулируют основную массу вновь зараженных людей - 76 %,и опять тут даже цифры не поменялись, неделю назад те же 76 %.Вчера очень много стран в мире обновили свои антирекорды по количеству заболевших.Удивительно пять месяцев пандемии, а ещё бьют рекорды.Максимальные показатели вчера показали:Бразилия + 30102 - maximumИндия + 8336 - maximumПеру + 7386 - maximumПакистан + 3039 - maximumКатар + 2355 - maximumКолумбия + 1548 - maximumЕгипет + 1367 - maximumАфганистан + 866 - maximumа также Аргентина, Панама, Казахстан, Нигерия, Боливия, Азербайджан,Джибути, Сальвадор, Гаити, Непал, Уганда, Мадагаскар и тд.На прошедшей неделе многие страны показали максимальную смертность за сутки -Мексика(501), Индия(269), Россия(232), Перу(195), Пакистан, Египет, Судан и тд.Швеция продолжает быть на стадии плато, два месяца как. Причем по уровнюсмертности на миллион населения Швеция занимает уже почётное 8-е место в мире.Соседи Польша и Молдова также почти два месяца на плато.У нас особо ничего не меняется, Украина в диапазоне новых заболевших 259-578 уже с 10 апреля.Список стран и территорий, которых посетил коронавирус, и которыеосвободились от него - 22 страны. Кто-то мелкий попадает в этот список, кто-то вылетает из него.Так первенца этого списка Гренландию опять немного посетил вирус.Наблюдаем по странам, ослабившим карантин.Пока ничего тревожного. В Иране вторая очевидная волна, но это уже пару недель как началось. Под подозрением - начало волны Албания и Коста-Рика, но как бы страны не очень большие, данных мало.У остальных пока всё спокойно. За исключением Египта и Азербайджана, которые начали снимать ограничения при увеличении количества заболевших, ну так там там и продолжает идти вверх.