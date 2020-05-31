Нет здоровых людей, есть недообследованные.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 31 тра, 2020 12:47
Нет здоровых людей, есть недообследованные.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Нед 31 тра, 2020 13:41
Так победим! (корону)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Нед 31 тра, 2020 15:38
Итак давайте посмотрим статистику за вчера субботу, 30 мая, в целом по миру, куда что движется и какие официальные результаты пандемии.
Количество заболевших за вчера + 124 000.
Второй результат по количеству заболевших за день. Впрочем тут далеко ходить
не надо, рекорд был позавчера + 125 000.
Продолжаем этап, восхождение с плато. 30 мая считаем 9-ым днём нового этапа.
Давняя традиция концентрировать большинство новых случаев заболевания и новых смертей в трех первых странах ТОПа уже становится анекдотичной, неделя прошла, а даже цифры на табло 56 и 50 не поменялись:
США, Бразилия и Мексика дали 56 % умерших за день.
США, Россия и Бразилия дали 50 % заболевших за день.
Единственное мини отличие - Мексика в первом случае заменила Испанию.
По ТОПам-10 есть важные изменения.
В ТОПе общего количества заболевших Бразилия уверенно бежит вверх, уже на втором месте в мире, полмиллиона заболевших.
Плюс Индия поднялась на 9-е место, вытеснив из десятки старожила ТОПа Иран.
В ТОПе по общему количеству умерших от коронавируса Бразилия также поднялась на 4-е место, обогнав Францию и Испанию.
Впрочем насколько бодро в мире освещались коронавирусные события в Италии, затем в Испании, затем в США, настолько вяло сейчас освещаются в СМИ коронавирусные события в Бразилии и Индии. Проблемы индейцев перестали волновать шерифа
Если посмотреть по континентам, то за прошедшую неделю видим ряд важных изменений:
Южная Америка стала безоговорочным лидером по количеству новых больных за день, 36 % от общего числа в мире, в основном Бразилия и Перу.
Северная Америка дала 23 % вновь заболевших, в основном это США.
Азия в относительных показателях стабильна, 22 % новых случаев, лидеры тут
Индия и Пакистан.
Европа быстрыми темпами уходит на задворки пандемии, доля Европы 14 %, по-прежнему тут в основном Россия, примерно половина случаев.
Африка - 5 %, в основном ЮАР и Египет, количество увеличивается, но взрыва нет
Австралия + Океания - 0,01 %
В целом по миру по прежнему наблюдаем шесть основных центров продвижения
коронавируса, но по сравнению с прошлой неделей есть серьезные изменения:
1. соседи Бразилия + Перу + 37 488 - впервые стали безоговорочным мировым
лидером, за неделю по этому показателю тут прирост + 64 % !!!
2. США + 23 290 за вчерашний день - медленно, но снижаются
3. соседи Индия + Пакистан + Бангладеш + 12 529 - за неделю показатель вырос
на 15 %
4. Россия + 8952 - стабильны, с точностью "до копейки" как прошлая неделя
5. Аравийский полуостров + 6681 - впервые обогнали Западную Европу
6. Западная Европа вся примерно + 5416, за неделю показатель упал на 30 % !!!!!
Эти пару десятков стран аккумулируют основную массу вновь зараженных людей - 76 %,
и опять тут даже цифры не поменялись, неделю назад те же 76 %.
Вчера очень много стран в мире обновили свои антирекорды по количеству заболевших.
Удивительно пять месяцев пандемии, а ещё бьют рекорды.
Максимальные показатели вчера показали:
Бразилия + 30102 - maximum
Индия + 8336 - maximum
Перу + 7386 - maximum
Пакистан + 3039 - maximum
Катар + 2355 - maximum
Колумбия + 1548 - maximum
Египет + 1367 - maximum
Афганистан + 866 - maximum
а также Аргентина, Панама, Казахстан, Нигерия, Боливия, Азербайджан,
Джибути, Сальвадор, Гаити, Непал, Уганда, Мадагаскар и тд.
На прошедшей неделе многие страны показали максимальную смертность за сутки -
Мексика(501), Индия(269), Россия(232), Перу(195), Пакистан, Египет, Судан и тд.
Швеция продолжает быть на стадии плато, два месяца как. Причем по уровню
смертности на миллион населения Швеция занимает уже почётное 8-е место в мире.
Соседи Польша и Молдова также почти два месяца на плато.
У нас особо ничего не меняется, Украина в диапазоне новых заболевших 259-578 уже с 10 апреля.
Список стран и территорий, которых посетил коронавирус, и которые
освободились от него - 22 страны. Кто-то мелкий попадает в этот список, кто-то вылетает из него.
Так первенца этого списка Гренландию опять немного посетил вирус.
Наблюдаем по странам, ослабившим карантин.
Пока ничего тревожного. В Иране вторая очевидная волна, но это уже пару недель как началось. Под подозрением - начало волны Албания и Коста-Рика, но как бы страны не очень большие, данных мало.
У остальных пока всё спокойно. За исключением Египта и Азербайджана, которые начали снимать ограничения при увеличении количества заболевших, ну так там там и продолжает идти вверх.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 31 тра, 2020 17:39
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Опаснее коронавируса: ученый предрек миру новую пандемию
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Нед 31 тра, 2020 21:40
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Украинская Премьер-лига подтвердила, что матч 24 тура чемпионата «Карпаты» – «Мариуполь» не состоится в связи со вспышкой коронавируса во львовском клубе.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 31 тра, 2020 22:00
Київ уже не відповідає критеріям для пом'якшення карантину – МОЗ
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Додано: Нед 31 тра, 2020 22:18
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Придется немного изменить критерии. Свободолюбивый народ не потерпит лишних ограничений.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 31 тра, 2020 22:57
Уже, писали, что настоятельно попросили для Киева показатель 24 на 100тыс. вместо 12 и нормально, разрешили
Додано: Нед 31 тра, 2020 23:04
народ як подурів, поперлися в кафешки, магазини, на шашлики, вже навіть у супермаркетах лазять без масок.
побачим, що дасть цей тиждень.
Додано: Нед 31 тра, 2020 23:30
Не смешите. Плотность людей в кафе во много раз ниже плотности в троллейбусе. А проветривание намного лучше.
И если предыдущие 2,5 месяца толкания в переполненных троллейбусах ничего страшного не дали, с чего истерить сейчас.
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