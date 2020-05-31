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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 31 тра, 2020 23:38
unicdima написав:
народ як подурів, поперлися в кафешки, магазини, на шашлики, вже навіть у супермаркетах лазять без масок.
побачим, що дасть цей тиждень.
Ничего не даст.
Вон в Миннеаполисе "социальную дистанцию" не соблюдают мягко говоря - и пока трупов с короной на улице не наблюдается
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Додано: Пон 01 чер, 2020 00:47
Вкладчик1234 написав: unicdima написав:
народ як подурів, поперлися в кафешки, магазини, на шашлики, вже навіть у супермаркетах лазять без масок.
побачим, що дасть цей тиждень.
Ничего не даст.
Вон в Миннеаполисе "социальную дистанцию" не соблюдают мягко говоря - и пока трупов с короной на улице не наблюдается
Инкубационный период две недели плюс болезнь не сразу убивает ещё недели две
Через месяц будет видно
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Пон 01 чер, 2020 01:12
Ukrainian написав: Вкладчик1234 написав: unicdima написав:
народ як подурів, поперлися в кафешки, магазини, на шашлики, вже навіть у супермаркетах лазять без масок.
побачим, що дасть цей тиждень.
Ничего не даст.
Вон в Миннеаполисе "социальную дистанцию" не соблюдают мягко говоря - и пока трупов с короной на улице не наблюдается
Инкубационный период две недели плюс болезнь не сразу убивает ещё недели две
Через месяц будет видно
думаю уже будет заметно через 3 недели
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