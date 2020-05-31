Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1325132613271328 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 228 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 38 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 25 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 49 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 11 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 34 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 6% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 37 Всього голосів : 228 Додано: Нед 31 тра, 2020 23:38 unicdima написав: Starikan написав: Київ уже не відповідає критеріям для пом'якшення карантину – МОЗ

https://www.pravda.com.ua/news/2020/05/31/7253910/ Київ уже не відповідає критеріям для пом'якшення карантину – МОЗ

народ як подурів, поперлися в кафешки, магазини, на шашлики, вже навіть у супермаркетах лазять без масок.

побачим, що дасть цей тиждень. народ як подурів, поперлися в кафешки, магазини, на шашлики, вже навіть у супермаркетах лазять без масок.побачим, що дасть цей тиждень.

Ничего не даст.



Вон в Миннеаполисе "социальную дистанцию" не соблюдают мягко говоря - и пока трупов с короной на улице не наблюдается Ничего не даст.Вон в Миннеаполисе "социальную дистанцию" не соблюдают мягко говоря - и пока трупов с короной на улице не наблюдается Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 11486 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6831 раз. Подякували: 3073 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 чер, 2020 00:47 Вкладчик1234 написав: unicdima написав: Starikan написав: Київ уже не відповідає критеріям для пом'якшення карантину – МОЗ

https://www.pravda.com.ua/news/2020/05/31/7253910/ Київ уже не відповідає критеріям для пом'якшення карантину – МОЗ

народ як подурів, поперлися в кафешки, магазини, на шашлики, вже навіть у супермаркетах лазять без масок.

побачим, що дасть цей тиждень. народ як подурів, поперлися в кафешки, магазини, на шашлики, вже навіть у супермаркетах лазять без масок.побачим, що дасть цей тиждень.

Ничего не даст.



Вон в Миннеаполисе "социальную дистанцию" не соблюдают мягко говоря - и пока трупов с короной на улице не наблюдается Ничего не даст.Вон в Миннеаполисе "социальную дистанцию" не соблюдают мягко говоря - и пока трупов с короной на улице не наблюдается

Инкубационный период две недели плюс болезнь не сразу убивает ещё недели две

Через месяц будет видно Инкубационный период две недели плюс болезнь не сразу убивает ещё недели двеЧерез месяц будет видно "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8628 З нами з: 18.06.08 Подякував: 19 раз. Подякували: 617 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 чер, 2020 01:12 Ukrainian написав: Вкладчик1234 написав: unicdima написав: народ як подурів, поперлися в кафешки, магазини, на шашлики, вже навіть у супермаркетах лазять без масок.

побачим, що дасть цей тиждень. народ як подурів, поперлися в кафешки, магазини, на шашлики, вже навіть у супермаркетах лазять без масок.побачим, що дасть цей тиждень.

Ничего не даст.



Вон в Миннеаполисе "социальную дистанцию" не соблюдают мягко говоря - и пока трупов с короной на улице не наблюдается Ничего не даст.Вон в Миннеаполисе "социальную дистанцию" не соблюдают мягко говоря - и пока трупов с короной на улице не наблюдается

Инкубационный период две недели плюс болезнь не сразу убивает ещё недели две

Через месяц будет видно Инкубационный период две недели плюс болезнь не сразу убивает ещё недели двеЧерез месяц будет видно



думаю уже будет заметно через 3 недели думаю уже будет заметно через 3 недели It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California adeges Повідомлень: 3069 З нами з: 14.03.06 Подякував: 185 раз. Подякували: 384 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 чер, 2020 08:56 Ребята, ну вы как вчера родились. Никогда в наших краях ОРЗ не обострялись летом, даже самые опасные их виды.

Сейчас самое время снимать ограничения, чтобы максимум людей проконтактировало, пока тепло. Тогда к ноябрю придем максимально подготовленными. juristkostya Повідомлень: 2995 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 873 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1325132613271328 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 6970 1564839

ЛОБ П'ят 29 тра, 2020 19:06