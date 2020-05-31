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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 31 тра, 2020 23:38
unicdima написав:
народ як подурів, поперлися в кафешки, магазини, на шашлики, вже навіть у супермаркетах лазять без масок.
побачим, що дасть цей тиждень.
Ничего не даст.
Вон в Миннеаполисе "социальную дистанцию" не соблюдают мягко говоря - и пока трупов с короной на улице не наблюдается
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Додано: Пон 01 чер, 2020 00:47
Вкладчик1234 написав: unicdima написав:
народ як подурів, поперлися в кафешки, магазини, на шашлики, вже навіть у супермаркетах лазять без масок.
побачим, що дасть цей тиждень.
Ничего не даст.
Вон в Миннеаполисе "социальную дистанцию" не соблюдают мягко говоря - и пока трупов с короной на улице не наблюдается
Инкубационный период две недели плюс болезнь не сразу убивает ещё недели две
Через месяц будет видно
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Пон 01 чер, 2020 01:12
Ukrainian написав: Вкладчик1234 написав: unicdima написав:
народ як подурів, поперлися в кафешки, магазини, на шашлики, вже навіть у супермаркетах лазять без масок.
побачим, що дасть цей тиждень.
Ничего не даст.
Вон в Миннеаполисе "социальную дистанцию" не соблюдают мягко говоря - и пока трупов с короной на улице не наблюдается
Инкубационный период две недели плюс болезнь не сразу убивает ещё недели две
Через месяц будет видно
думаю уже будет заметно через 3 недели
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I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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Додано: Пон 01 чер, 2020 08:56
Ребята, ну вы как вчера родились. Никогда в наших краях ОРЗ не обострялись летом, даже самые опасные их виды.
Сейчас самое время снимать ограничения, чтобы максимум людей проконтактировало, пока тепло. Тогда к ноябрю придем максимально подготовленными.
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Додано: Пон 01 чер, 2020 09:08
juristkostya написав:
Ребята, ну вы как вчера родились. Никогда в наших краях ОРЗ не обострялись летом, даже самые опасные их виды.
Сейчас самое время снимать ограничения, чтобы максимум людей проконтактировало, пока тепло. Тогда к ноябрю придем максимально подготовленными
.
те, которые дойдут
но ограничения снимать, в любом случае, надо
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Додано: Пон 01 чер, 2020 09:23
В Україні зафіксовано 24012 випадків коронавірусної хвороби COVID-19
За даними ЦГЗ, станом на 9:00 01 червня в Україні 24012 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 718 летальних, 9690 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 340 нових випадків.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 1005 випадків;
Волинська область — 932 випадки;
Дніпропетровська область — 942 випадки;
Донецька область — 163 випадки;
Житомирська область — 742 випадки;
Закарпатська область — 1206 випадків;
Запорізька область — 447 випадків;
Івано-Франківська область — 1420 випадків;
Кіровоградська область — 514 випадків;
м. Київ — 3043 випадки;
Київська область — 1600 випадків;
Львівська область — 1700 випадків;
Луганська область — 47 випадків;
Миколаївська область — 294 випадки;
Одеська область — 896 випадків;
Полтавська область — 270 випадків;
Рівненська область — 1770 випадків;
Сумська область — 170 випадків;
Тернопільська область — 1176 випадків;
Харківська область — 1083 випадки;
Херсонська область — 178 випадків;
Хмельницька область — 454 випадки;
Чернівецька область — 3377 випадків;
Черкаська область — 406 випадків;
Чернігівська область — 177 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 01 червня 2020 року до Центру надійшло 496 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 59339 повідомлень про підозру на COVID-19.
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Додано: Пон 01 чер, 2020 09:32
Премьер Армении Пашинян заявил о положительном тесте на коронавирус у него и его семьи
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Пон 01 чер, 2020 09:44
freeze написав:
Премьер Армении Пашинян заявил о положительном тесте на коронавирус у него и его семьи
О еще одного назначили известным больным по короне . А он только короной болен ? Сомневаюсь . Тогда весь список болезней в студию .
И вообще если политик переболел короной нужно его увольнять мало ли какие последствия с мозгом и психикой .
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Uppi
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