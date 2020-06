Додано: Пон 01 чер, 2020 01:12

Ukrainian написав: Вкладчик1234 написав: unicdima написав: народ як подурів, поперлися в кафешки, магазини, на шашлики, вже навіть у супермаркетах лазять без масок.

народ як подурів, поперлися в кафешки, магазини, на шашлики, вже навіть у супермаркетах лазять без масок.

побачим, що дасть цей тиждень.

Ничего не даст.



Ничего не даст.

Вон в Миннеаполисе "социальную дистанцию" не соблюдают мягко говоря - и пока трупов с короной на улице не наблюдается

Инкубационный период две недели плюс болезнь не сразу убивает ещё недели две

Инкубационный период две недели плюс болезнь не сразу убивает ещё недели две

Через месяц будет видно



думаю уже будет заметно через 3 недели

