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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1325132613271328

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 228
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
38
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
49
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
37
Всього голосів : 228
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 23:38

  unicdima написав:
  Starikan написав:Київ уже не відповідає критеріям для пом'якшення карантину – МОЗ
https://www.pravda.com.ua/news/2020/05/31/7253910/

народ як подурів, поперлися в кафешки, магазини, на шашлики, вже навіть у супермаркетах лазять без масок.
побачим, що дасть цей тиждень.

Ничего не даст.

Вон в Миннеаполисе "социальную дистанцию" не соблюдают мягко говоря - и пока трупов с короной на улице не наблюдается
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 00:47

  Вкладчик1234 написав:
  unicdima написав:
  Starikan написав:Київ уже не відповідає критеріям для пом'якшення карантину – МОЗ
https://www.pravda.com.ua/news/2020/05/31/7253910/

народ як подурів, поперлися в кафешки, магазини, на шашлики, вже навіть у супермаркетах лазять без масок.
побачим, що дасть цей тиждень.

Ничего не даст.

Вон в Миннеаполисе "социальную дистанцию" не соблюдают мягко говоря - и пока трупов с короной на улице не наблюдается

Инкубационный период две недели плюс болезнь не сразу убивает ещё недели две
Через месяц будет видно
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 01:12

  Ukrainian написав:
  Вкладчик1234 написав:
  unicdima написав:народ як подурів, поперлися в кафешки, магазини, на шашлики, вже навіть у супермаркетах лазять без масок.
побачим, що дасть цей тиждень.

Ничего не даст.

Вон в Миннеаполисе "социальную дистанцию" не соблюдают мягко говоря - и пока трупов с короной на улице не наблюдается

Инкубационный период две недели плюс болезнь не сразу убивает ещё недели две
Через месяц будет видно


думаю уже будет заметно через 3 недели
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 08:56

Ребята, ну вы как вчера родились. Никогда в наших краях ОРЗ не обострялись летом, даже самые опасные их виды.
Сейчас самое время снимать ограничения, чтобы максимум людей проконтактировало, пока тепло. Тогда к ноябрю придем максимально подготовленными.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 09:08

  juristkostya написав:Ребята, ну вы как вчера родились. Никогда в наших краях ОРЗ не обострялись летом, даже самые опасные их виды.
Сейчас самое время снимать ограничения, чтобы максимум людей проконтактировало, пока тепло. Тогда к ноябрю придем максимально подготовленными.


те, которые дойдут :mrgreen:

но ограничения снимать, в любом случае, надо
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 09:23

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Україні зафіксовано 24012 випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 01 червня в Україні 24012 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 718 летальних, 9690 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 340 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 1005 випадків;
Волинська область — 932 випадки;
Дніпропетровська область — 942 випадки;
Донецька область — 163 випадки;
Житомирська область — 742 випадки;
Закарпатська область — 1206 випадків;
Запорізька область — 447 випадків;
Івано-Франківська область — 1420 випадків;
Кіровоградська область — 514 випадків;
м. Київ — 3043 випадки;
Київська область — 1600 випадків;
Львівська область — 1700 випадків;
Луганська область — 47 випадків;
Миколаївська область — 294 випадки;
Одеська область — 896 випадків;
Полтавська область — 270 випадків;
Рівненська область — 1770 випадків;
Сумська область — 170 випадків;
Тернопільська область — 1176 випадків;
Харківська область — 1083 випадки;
Херсонська область — 178 випадків;
Хмельницька область — 454 випадки;
Чернівецька область — 3377 випадків;
Черкаська область — 406 випадків;
Чернігівська область — 177 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 01 червня 2020 року до Центру надійшло 496 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 59339 повідомлень про підозру на COVID-19.
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http://www.savedelta.org.ua/
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 09:32

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Премьер Армении Пашинян заявил о положительном тесте на коронавирус у него и его семьи
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 09:44

  freeze написав:Премьер Армении Пашинян заявил о положительном тесте на коронавирус у него и его семьи

О еще одного назначили известным больным по короне . А он только короной болен ? Сомневаюсь . Тогда весь список болезней в студию .
И вообще если политик переболел короной нужно его увольнять мало ли какие последствия с мозгом и психикой .
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